青峰被爆「決裂金曲還刪Lulu好友」 隔9天終於發聲：到底欠了任何人什麼

記者潘慧中／綜合報導
蘇打綠日前接連被週刊爆料，從決裂金曲獎到青峰Instagram刪除好友Lulu（黃路梓茵），在網路上掀起熱烈討論，但當事人始終未正面回應。9天過去，青峰終於在社群網站發聲：「不太懂到底欠了任何人什麼呢？」
▲青峰發聲。（圖／翻攝自Instagram／imqingfeng）
青峰藉由近日上線的歌曲〈包圍〉闡述心情（完整歌詞見最下方備註），「彷彿獨自抵抗集體暴力的美學殿堂／逆著冷言走過譁然的夜／在總是期待誰跌落的這世間／無論有多少清高的嘴／我會重生在粗暴讚頌中的美。」
這其實是青峰10多年前便寫下的歌詞，但歌曲〈包圍〉近日上線時，似乎剛好能符合他現在的心情，「不可能都一箭箭正中自己的紅心吧？」不只這樣，他也有感而發地寫下，「謠言侵略事實依舊，謊言取代真相依舊，操作轉移焦點依舊，積非濫殺無辜依舊。」
▲▼蘇打綠和青峰最近接連被週刊爆料。（圖／翻攝自Instagram／imqingfeng）
對於週刊爆料，青峰不解地說：「怎麼各種捏造的邏輯、時間點都不對，破綻百出的科幻故事就變成事實了呢？」他認為與其橫衝直撞地應對各種誤解，他多半選擇不去改變別人，「如果面對看了會心煩的內容，就暫時取消不看，這種微不足道的自我保護，不太懂到底欠了任何人什麼呢？」
青峰IG全文：
不可能在這首歌上線時，十幾年前寫的每一句歌詞都一箭箭正中自己的紅心吧？
#彷彿獨自抵抗集體暴力的美學殿堂
#逆著河流試著躍過石岩
#在水氣裡擴散一點倔強的血
#逆著冷言走過譁然的夜
#在總是期待誰跌落的這世間
#迎向練習場的箭
#在一串靶的中間
#相信新聞和表面 #相信多數和謊言
#這就是我們拉不下臉相信的世界
#背叛世俗和虛偽 #背叛諂媚和積非
#是我僅提供的表演
謠言侵略事實依舊，謊言取代真相依舊，操作轉移焦點依舊，積非濫殺無辜依舊。怎麼各種捏造的邏輯、時間點都不對，破綻百出的科幻故事就變成事實了呢？
與其橫衝直撞各種誤解，多半選擇不去改變別人，如果面對看了會心煩的內容，就暫時取消不看（譬如之前劉家凱的大量裸體），這種微不足道的自我保護，不太懂到底欠了任何人什麼呢？
#唐吉軻德的傻勁包圍
#知道嗎乾淨的就不是人世間
#無論有多少嘲笑的眼
#我就算死也要死於自己的信念
#無論有多少清高的嘴
#我會重生在粗暴讚頌中的美
從剛上線的〈包圍（Live in The Pool）〉應該可以聽得出來編曲有些變動，在即將問世的專輯版改動更大，是這一張編曲改動最大的，我自己很喜歡這個新版本。這張專輯歌詞裡的故事，似乎都還是血淋淋地包圍著我們的世界。
如果你也聽見了那一股只願用歌聲唱出的吶喊，就狂熱聽起來作為報復吧！
〈包圍〉完整歌詞：
詞／吳青峰 曲／蘇打綠
彷彿獨自抵抗
集體暴力的美學殿堂
逆著風刀走過暴雨的街
在兩排燈火鼎盛的咖啡店
逆著河流試著躍過石岩
在水氣裡擴散一點倔強的血
逆著冷言走過譁然的夜
在總是期待誰跌落的這世間
逆著假象試著閉上心田
在總是習慣複製似曾相識的臉
迎向練習場的箭
在一串靶的中間
相信新聞和表面 相信多數和謊言
這就是我們拉不下臉相信的世界
背叛世俗和虛偽 背叛諂媚和積非
是我僅提供的表演
唐吉軻德的傻勁包圍
知道嗎？乾淨的就不是人世間
無論有多少嘲笑的眼
我就算死也要死於自己的信念
誰都沒有權力能支配
我一生一趟忠於自己的表演
無論有多少清高的嘴
我會重生在粗暴讚頌中的美
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