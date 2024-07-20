ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

青峰被爆「決裂金曲還刪Lulu好友」 隔9天終於發聲：到底欠了任何人什麼

記者潘慧中／綜合報導

蘇打綠日前接連被週刊爆料，從決裂金曲獎到青峰Instagram刪除好友Lulu（黃路梓茵），在網路上掀起熱烈討論，但當事人始終未正面回應。9天過去，青峰終於在社群網站發聲：「不太懂到底欠了任何人什麼呢？」

▲▼青峰。（圖／翻攝自Instagram／imqingfeng）

▲青峰發聲。（圖／翻攝自Instagram／imqingfeng）

青峰藉由近日上線的歌曲〈包圍〉闡述心情（完整歌詞見最下方備註），「彷彿獨自抵抗集體暴力的美學殿堂／逆著冷言走過譁然的夜／在總是期待誰跌落的這世間／無論有多少清高的嘴／我會重生在粗暴讚頌中的美。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這其實是青峰10多年前便寫下的歌詞，但歌曲〈包圍〉近日上線時，似乎剛好能符合他現在的心情，「不可能都一箭箭正中自己的紅心吧？」不只這樣，他也有感而發地寫下，「謠言侵略事實依舊，謊言取代真相依舊，操作轉移焦點依舊，積非濫殺無辜依舊。」

▲▼青峰。（圖／翻攝自Instagram／imqingfeng）

▲▼蘇打綠和青峰最近接連被週刊爆料。（圖／翻攝自Instagram／imqingfeng）

▲▼青峰。（圖／翻攝自Instagram／imqingfeng）

對於週刊爆料，青峰不解地說：「怎麼各種捏造的邏輯、時間點都不對，破綻百出的科幻故事就變成事實了呢？」他認為與其橫衝直撞地應對各種誤解，他多半選擇不去改變別人，「如果面對看了會心煩的內容，就暫時取消不看，這種微不足道的自我保護，不太懂到底欠了任何人什麼呢？」

青峰IG全文：

不可能在這首歌上線時，十幾年前寫的每一句歌詞都一箭箭正中自己的紅心吧？

#彷彿獨自抵抗集體暴力的美學殿堂

#逆著河流試著躍過石岩
#在水氣裡擴散一點倔強的血

#逆著冷言走過譁然的夜
#在總是期待誰跌落的這世間

#迎向練習場的箭
#在一串靶的中間

#相信新聞和表面 #相信多數和謊言
#這就是我們拉不下臉相信的世界
#背叛世俗和虛偽 #背叛諂媚和積非
#是我僅提供的表演

謠言侵略事實依舊，謊言取代真相依舊，操作轉移焦點依舊，積非濫殺無辜依舊。怎麼各種捏造的邏輯、時間點都不對，破綻百出的科幻故事就變成事實了呢？

與其橫衝直撞各種誤解，多半選擇不去改變別人，如果面對看了會心煩的內容，就暫時取消不看（譬如之前劉家凱的大量裸體），這種微不足道的自我保護，不太懂到底欠了任何人什麼呢？

#唐吉軻德的傻勁包圍
#知道嗎乾淨的就不是人世間

#無論有多少嘲笑的眼
#我就算死也要死於自己的信念

#無論有多少清高的嘴
#我會重生在粗暴讚頌中的美

從剛上線的〈包圍（Live in The Pool）〉應該可以聽得出來編曲有些變動，在即將問世的專輯版改動更大，是這一張編曲改動最大的，我自己很喜歡這個新版本。這張專輯歌詞裡的故事，似乎都還是血淋淋地包圍著我們的世界。

如果你也聽見了那一股只願用歌聲唱出的吶喊，就狂熱聽起來作為報復吧！

〈包圍〉完整歌詞：

詞／吳青峰 曲／蘇打綠

彷彿獨自抵抗
集體暴力的美學殿堂

逆著風刀走過暴雨的街
在兩排燈火鼎盛的咖啡店
逆著河流試著躍過石岩
在水氣裡擴散一點倔強的血

逆著冷言走過譁然的夜
在總是期待誰跌落的這世間
逆著假象試著閉上心田
在總是習慣複製似曾相識的臉
迎向練習場的箭
在一串靶的中間

相信新聞和表面 相信多數和謊言
這就是我們拉不下臉相信的世界
背叛世俗和虛偽 背叛諂媚和積非
是我僅提供的表演

唐吉軻德的傻勁包圍
知道嗎？乾淨的就不是人世間
無論有多少嘲笑的眼
我就算死也要死於自己的信念

誰都沒有權力能支配
我一生一趟忠於自己的表演
無論有多少清高的嘴
我會重生在粗暴讚頌中的美

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

廟會辣妹「遮3點」狂扭　抬腿一揮阿伯站台下猛盯

推薦閱讀

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光…自己也嚇到：怎這麼大

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光…自己也嚇到：怎這麼大

黃氏兄弟連七年辦演唱會　兩人到底是兄弟是情侶一次說清楚

黃氏兄弟連七年辦演唱會　兩人到底是兄弟是情侶一次說清楚

引退17年！傳奇AV女優宣布復出　網驚：根本沒變

引退17年！傳奇AV女優宣布復出　網驚：根本沒變

YTR型男機長陷性侵風波！「曾2度失婚」曝17年機師生涯：非常痛苦

YTR型男機長陷性侵風波！「曾2度失婚」曝17年機師生涯：非常痛苦

青峰被爆「決裂金曲還刪Lulu好友」 隔9天終於發聲：到底欠了任何人什麼

青峰被爆「決裂金曲還刪Lulu好友」 隔9天終於發聲：到底欠了任何人什麼

這群人木星才剛分手17年男友　大解放脫了「上身超深W形狀掉出」

這群人木星才剛分手17年男友　大解放脫了「上身超深W形狀掉出」

柯佳嬿PO暑假文「意外放閃坤達」　1句話被抓包：真有妳的想老公了

柯佳嬿PO暑假文「意外放閃坤達」　1句話被抓包：真有妳的想老公了

黃宣遭淘汰！「被回鍋參賽者打敗」陸網氣炸批《歌手》賽制：公道何在？

黃宣遭淘汰！「被回鍋參賽者打敗」陸網氣炸批《歌手》賽制：公道何在？

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

日本AV搞文字獄！　達人驚曝禁語：亂倫、野外都不行

日本AV搞文字獄！　達人驚曝禁語：亂倫、野外都不行

楊丞琳回歸《歌手》表演被讚爆！陸網誇「鬆弛感拉滿」：全能天后

楊丞琳回歸《歌手》表演被讚爆！陸網誇「鬆弛感拉滿」：全能天后

青龍獎／視后朴寶英「演活憂鬱症」爆哭：撐下去，明天清晨就來了

青龍獎／視后朴寶英「演活憂鬱症」爆哭：撐下去，明天清晨就來了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光…自己也嚇到：怎這麼大

黃氏兄弟連七年辦演唱會　兩人到底是兄弟是情侶一次說清楚

引退17年！傳奇AV女優宣布復出　網驚：根本沒變

YTR型男機長陷性侵風波！「曾2度失婚」曝17年機師生涯：非常痛苦

青峰被爆「決裂金曲還刪Lulu好友」 隔9天終於發聲：到底欠了任何人什麼

這群人木星才剛分手17年男友　大解放脫了「上身超深W形狀掉出」

柯佳嬿PO暑假文「意外放閃坤達」　1句話被抓包：真有妳的想老公了

黃宣遭淘汰！「被回鍋參賽者打敗」陸網氣炸批《歌手》賽制：公道何在？

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

日本AV搞文字獄！　達人驚曝禁語：亂倫、野外都不行

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

青峰, 金曲獎, 蘇打綠, Lulu

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 周曉涵曬低胸洋裝辣照！　超狂「9頭身比例」網暈：仙女下凡
  2. 國光女神出門「忘了穿內褲」！被按摩當場尬爆：想原地投胎 旁人全看光
  3. 美國名廚驚傳溺水身亡！遺體失蹤4天後才尋獲　遭水流吞噬恐怖過程曝光
  4. 郭品超「台灣不是靈魂的家」惹議首發文！PO重機片　網揪背景：在台灣
  5. 青峰被爆「決裂金曲還刪Lulu好友」 隔9天終於發聲：到底欠了任何人什麼
  6. 木村拓哉15歲愛犬「光爺」離世！　「好幾次快離開了」感謝牠堅強
  7. 瘋電影／噤界：入侵日　 聰明是天賦仁慈是選擇
  8. 《孤獨的美食家》松重豐不吃了！　電視台人士爆「他親選接班人」
  9. 小孟老師／7月20日星座運勢　獅子放膽玩「戀愛運狂飆」
  10. 柯佳嬿PO暑假文「意外放閃坤達」　1句話被抓包：真有妳的想老公了

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366