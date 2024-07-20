青峰被爆「決裂金曲還刪Lulu好友」 隔9天終於發聲：到底欠了任何人什麼

記者潘慧中／綜合報導

蘇打綠日前接連被週刊爆料，從決裂金曲獎到青峰Instagram刪除好友Lulu（黃路梓茵），在網路上掀起熱烈討論，但當事人始終未正面回應。9天過去，青峰終於在社群網站發聲：「不太懂到底欠了任何人什麼呢？」

▲青峰發聲。（圖／翻攝自Instagram／imqingfeng）



青峰藉由近日上線的歌曲〈包圍〉闡述心情（完整歌詞見最下方備註），「彷彿獨自抵抗集體暴力的美學殿堂／逆著冷言走過譁然的夜／在總是期待誰跌落的這世間／無論有多少清高的嘴／我會重生在粗暴讚頌中的美。」

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這其實是青峰10多年前便寫下的歌詞，但歌曲〈包圍〉近日上線時，似乎剛好能符合他現在的心情，「不可能都一箭箭正中自己的紅心吧？」不只這樣，他也有感而發地寫下，「謠言侵略事實依舊，謊言取代真相依舊，操作轉移焦點依舊，積非濫殺無辜依舊。」

▲▼蘇打綠和青峰最近接連被週刊爆料。（圖／翻攝自Instagram／imqingfeng）



對於週刊爆料，青峰不解地說：「怎麼各種捏造的邏輯、時間點都不對，破綻百出的科幻故事就變成事實了呢？」他認為與其橫衝直撞地應對各種誤解，他多半選擇不去改變別人，「如果面對看了會心煩的內容，就暫時取消不看，這種微不足道的自我保護，不太懂到底欠了任何人什麼呢？」

青峰IG全文：

不可能在這首歌上線時，十幾年前寫的每一句歌詞都一箭箭正中自己的紅心吧？

#彷彿獨自抵抗集體暴力的美學殿堂

#逆著河流試著躍過石岩

#在水氣裡擴散一點倔強的血

#逆著冷言走過譁然的夜

#在總是期待誰跌落的這世間

#迎向練習場的箭

#在一串靶的中間

#相信新聞和表面 #相信多數和謊言

#這就是我們拉不下臉相信的世界

#背叛世俗和虛偽 #背叛諂媚和積非

#是我僅提供的表演

謠言侵略事實依舊，謊言取代真相依舊，操作轉移焦點依舊，積非濫殺無辜依舊。怎麼各種捏造的邏輯、時間點都不對，破綻百出的科幻故事就變成事實了呢？

與其橫衝直撞各種誤解，多半選擇不去改變別人，如果面對看了會心煩的內容，就暫時取消不看（譬如之前劉家凱的大量裸體），這種微不足道的自我保護，不太懂到底欠了任何人什麼呢？

#唐吉軻德的傻勁包圍

#知道嗎乾淨的就不是人世間

#無論有多少嘲笑的眼

#我就算死也要死於自己的信念

#無論有多少清高的嘴

#我會重生在粗暴讚頌中的美

從剛上線的〈包圍（Live in The Pool）〉應該可以聽得出來編曲有些變動，在即將問世的專輯版改動更大，是這一張編曲改動最大的，我自己很喜歡這個新版本。這張專輯歌詞裡的故事，似乎都還是血淋淋地包圍著我們的世界。

如果你也聽見了那一股只願用歌聲唱出的吶喊，就狂熱聽起來作為報復吧！

〈包圍〉完整歌詞：

詞／吳青峰 曲／蘇打綠

彷彿獨自抵抗

集體暴力的美學殿堂

逆著風刀走過暴雨的街

在兩排燈火鼎盛的咖啡店

逆著河流試著躍過石岩

在水氣裡擴散一點倔強的血

逆著冷言走過譁然的夜

在總是期待誰跌落的這世間

逆著假象試著閉上心田

在總是習慣複製似曾相識的臉

迎向練習場的箭

在一串靶的中間

相信新聞和表面 相信多數和謊言

這就是我們拉不下臉相信的世界

背叛世俗和虛偽 背叛諂媚和積非

是我僅提供的表演



唐吉軻德的傻勁包圍

知道嗎？乾淨的就不是人世間

無論有多少嘲笑的眼

我就算死也要死於自己的信念

誰都沒有權力能支配

我一生一趟忠於自己的表演

無論有多少清高的嘴

我會重生在粗暴讚頌中的美