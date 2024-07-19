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YTR型男機長陷性侵風波！「曾2度失婚」曝17年機師生涯：非常痛苦

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」擁有36萬訂閱數，廣受粉絲喜愛，還曾參加走鐘獎，怎料他近日卻突遭控強制性交、恐嚇、傷害及囚禁等罪，前女友謝女19日到北檢按鈴提告。事實上詹姆士早在今年初就已經退休，並拍片公開擔任民航機師27年來的心路歷程，其中提到自己曾失去過兩段婚姻，透露自己很戀家，17年間身為外籍機師一直在外頭打拼「其實非常痛苦」。

▲詹姆士曾失婚兩次。（圖／翻攝YouTube／型男機長瘋狂詹姆士）

▲YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」遭前女友指控性侵。（圖／翻攝自詹姆士臉書）

詹姆士27年間在多家航空擔任外籍機師，最後在2016年為了一圓飛廣體客機的夢想，加入了越南航空，而自那時起到現在，他也必須每個月從薪水中被扣一部分金額，還一共7.4萬美金的訓練費，直到2023年底他才把錢還完，並萌生了退休的念頭，轉為全職YouTuber，並且坦言：「當一個外籍機師也當了17年了，這17年來我非常地痛苦。」

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▲詹姆士曾失婚兩次。（圖／翻攝YouTube／型男機長瘋狂詹姆士）

▲詹姆士表示自己當外籍機師當得很痛苦。（圖／翻攝YouTube／型男機長瘋狂詹姆士）

詹姆士透露自己很戀家，就算只有兩天休假也要飛回台灣在家中休息，當外籍機師這麼多年，自己犧牲了很多東西，「我犧牲了兩段婚姻、犧牲了跟父母團聚的時間，犧牲了我爸爸出事的時候，我不在台灣的時間，17年來我覺得夠了」，在外地工作必須融入當地生活，每一個國家地區的職場文化大不相同，由於外籍機師薪水比本國機師高，因此又會遭受忌妒、刁難，讓他吃了很多苦。

▲詹姆士曾失婚兩次。（圖／翻攝YouTube／型男機長瘋狂詹姆士）

▲詹姆士曾失婚兩次。（圖／翻攝YouTube／型男機長瘋狂詹姆士）

詹姆士在被指控之後，19日有出面透過臉書發聲，表示：「事涉司法事件，必須再次澄清，本人之前和謝小姐之前確實為情侶關係，但分手過程不是很愉快，雙方當時也有激烈爭吵。」不過他強調自己絕沒有性侵，接下來會配合調查。

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