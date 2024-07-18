黃子佼改口不認罪！　律師李怡貞開酸「正常發揮」：沒有看錯人

記者劉宛欣／綜合報導

藝人黃子佼因上網購買少女不雅片，被依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，本月15日北院首開庭，黃子佼改口不認罪，轉而主張檢方起訴證據不足以證明犯罪，引發網路熱議。知名律師李怡貞也透過臉書評論，諷刺對方「正常發揮」，並表示：「證明我們都沒有看錯人。」似乎對黃子佼的訴訟策略轉彎不感到意外。

▲黃子佼改口不認罪。（圖／記者李毓康攝）

李怡貞18日在臉書發文，談起了對黃子佼選擇「不認罪」答辯的看法，她表示自己尊重黃子佼與律師討論出來的方向，接著意有所指地諷刺黃子佼「當事人也只是正常發揮，不愧於大家之前都沒白罵他」，最後還在留言處直言：「感謝黃子佼證明我們都沒有看錯人，否則亂罵人也是有業障的耶！」

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▲李怡貞諷刺地說「沒有看錯人」。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

另一方面，林智群律師也在臉書發文，指出罪證確鑿的案件，認罪等同於停損，也讓地檢署和法院更易處理，一般來說會獲得較輕的判決，如果覺得自己清白，可以堅持無罪拚到底，不過他提醒「結果不是大好就是大壞」，大好就是判無罪、不起訴，大壞就是法院認定有罪，由於已經投入大量時間審理，法院不太可能輕判，一定比「一開始就認罪」的情況來得重。