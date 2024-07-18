《甄嬛傳》14年後還有後續！　蔡少芬合體5演員重現「磨墨戲」

記者黃庠棻／台北報導

夯劇《甄嬛傳》開播至今仍是熱話題，延燒長達14年，最新推出的文化探訪真人秀《煥新環遊傳》，將經典影視IP與文化旅遊結合，開啟綜藝節目的新標竿。節目邀請曾參演《甄嬛傳》的6位演員，包含蔡少芬、陶昕然、斕曦、張曉龍、藍盈瑩、陳思斯以及德雲社相聲演員楊九郎，組成「煥新團」。

▲《甄嬛傳》推出綜藝《煥新環遊傳》。（圖／星之傳媒提供）

煥新之旅的第一站來到了與《甄嬛傳》息息相關的滿族的文化發祥地「遼寧撫順」，讓觀眾更加了解這個熟悉又神秘的民族。在極具特色的市集中，「煥新團」不僅學習了滿族語言文字，品嚐了滿族傳統美食。

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▲《甄嬛傳》推出綜藝《煥新環遊傳》。（圖／星之傳媒提供）

《甄嬛傳》劇組時隔14年重聚，眾人一起看了當年的劇照，瞬間勾起了過去的美好回憶。飾演「浣碧」的藍盈瑩感性分享「時間把大家共同的回憶釀成了一罈美酒，讓彼此的感情發酵，變得越來越濃厚。這一次再相遇，彷彿是大家都在共飲這罈美酒，令人動容。」

▲《甄嬛傳》推出綜藝《煥新環遊傳》。（圖／星之傳媒提供）

節目中，還有眾多參演《甄嬛傳》的演員驚喜現身，「蘇公公」李天柱再現昔日裝扮，飾演「剪秋」的楊凱淳再現了給「皇后」蔡少芬磨墨的名場面，「流朱」戰菁壹和「浣碧」藍盈瑩上演了「超越時空的重聚」，看完節目的觀衆們都直呼，仿佛看到了娘娘們不用宮鬥的平行世界。