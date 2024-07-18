歐漢聲未婚升格3寶爸！　「二婚時間點曝光」胡瓜霸氣包6位數

▲賴慧如、胡瓜、歐漢聲現身彩排。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

胡瓜、李翊君、歐漢聲、賴慧如今（18日）為《 2024真愛秀．藍寶石大歌廳》首度彩排開金嗓，而歐漢聲2021年宣布離婚，結束與鄭雲燦近7年的婚姻，日前更被拍到身邊有了新歡，且還懷有愛的結晶，正式升格三寶爸，今被問及何時登記結婚？歐漢聲笑說：「快了，忙完藍寶石就可以去登記。」

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▲▼孔鏘、賴慧如、李翊君、胡瓜、歐漢聲8月將在高流演出。（圖／記者周宸亘攝）



而胡瓜今受訪表示屆時也力拱眾星在高流大秀近來流行的「16蹲」，就連余天、阿吉仔都不放過，胡瓜也笑問歐漢聲：「腰還好嗎？」他打趣回應：「腰不能再好了，再好老四就出來了。」至於何時要登記結婚？歐漢聲低調笑說絕對不會拖到過年，他又笑說：「不下雨那天就可以去。」

談及這次二婚會否舉辦婚宴，歐漢聲則笑說：「會跟太太再討論一下。」胡瓜在一旁也笑虧：「發帖子很麻煩，沒發到憲哥又要出來罵了。」但也放話至少會包6位數以上的紅包，相當疼愛後輩，恰巧在座的賴慧如、胡瓜、歐漢聲都是二婚，胡瓜幽默虧：「現在主持人都規定要二婚。」而另一演出嘉賓洪榮宏是三婚，李翊君則打趣說：「他是歌手界楷模啦。」

高流「重返捌零年代」復刻市集將搭配8/3、8/4兩天《 2024真愛秀．藍寶石大歌廳》正式演出，帶領觀眾於入場前，重回藍寶石大歌廳最興盛的1980年代。除了為現場攤商掛上復古風格的特製招牌，也預計請到眾多古早味小吃及飾品、服裝等古著選物店家，邀請大家一起復刻當年的美好時光，在外面吃飽喝足、儲備精力，走進藍寶石大歌廳享受當晚的精彩表演。

