裘莉喊話布萊德彼特撤告「結束鬥爭」！　布裘纏訟2年糾葛一次看

記者黃皓瑋／綜合報導

好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）與安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）在2019年正式離婚，但相關的訴訟並未隨之結束，2022年小布因不滿裘莉違反約定，私自賣出2人共有酒莊的股份而提告，雙方的法律攻防延續至今。不過近期裘莉罕見向前夫喊話，希望對方撤銷告訴以「結束2人的鬥爭」，並還給家人們安寧。

▲布萊德彼特因酒莊經營問題提告安潔莉娜裘莉。（圖／達志影像）



安潔莉娜裘莉2016年時，指控布萊德彼特在私人飛機上對妻兒動粗，並申請離婚，雖然家暴案件經調查後，男方獲不起訴處份，但2人仍獲判離婚。之後布萊德彼特則在2022年時，因酒莊經營權問題向前妻提起告訴。

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據外媒《CNN》報導，布萊德彼特主張2人在買下酒莊時，曾約定任何一方若要出售股份，都須經過對方同意，不過裘莉卻在2021年時，將她的股份賣給1名俄羅斯富豪，並在事後才通知他。且當時正值烏俄戰爭，他擔心影響酒莊商譽，因而不滿提告，並直言女方此舉是「故意傷害他」。

▲安潔莉娜裘莉喊話前夫「結束鬥爭」。（圖／路透）



不過裘莉方面卻主張，雙方從未有過這項約定，並在今年4月提出文件反控布萊德彼特，稱對方為了阻止她出售酒莊股份，要求她簽署有關「家暴內幕」的保密協議，而小布的法律團隊則隨即提出動議，要裘莉公開所謂的保密協議，對此法院在5月時允許動議，並要求裘莉一方在7月中旬前提交該保密協定。