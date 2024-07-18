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秀蘭瑪雅入圍金曲16次自嘲「陪榜15次」！　康康憶過往心酸：怕以後沒機會

記者孟育民／台北報導

由康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬主持的中視《綜藝一級棒》集集邀來歌壇實力派唱將，新一集請到台語金曲歌后秀蘭瑪雅，當康康介紹時，也大玩諧音梗：「我的夢中情人，真的是我的媽呀（我的瑪雅）。」

▲▼秀蘭瑪雅首登中視《綜藝一級棒》。（圖／中視提供）

▲秀蘭瑪雅首登中視《綜藝一級棒》。（圖／中視提供）

當秀蘭瑪雅出場時，康康提及她一共入圍金曲獎高達16次，而秀蘭瑪雅自己也補充「但陪榜15次」，康康也分享自己的紀錄：「我只入圍一次，但沒拿到。希望我們主持群繼續努力。」但這話聽在陳孟賢耳裡有點心酸：「我連門票都沒有，連星光大道長什麼樣子也沒有走過。」康康則慶幸在女兒1歲多時就帶她去走過星光大道：「因為怕以後真的沒有機會再走。」

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▲▼秀蘭瑪雅首登中視《綜藝一級棒》。（圖／中視提供）

▲李子森及杜忻恬飆歌。（圖／中視提供）

秀蘭瑪雅初登《綜藝一級棒》，自然少不了獻上美聲，經典的閩南語老歌「雨夜花」在她的詮唱下，感染力十足，就連坐在一旁的杜忻恬和李子森，都聽到陶醉跟著哼唱。歌手各個都是實力派，秀蘭瑪雅上節目擔任評審壓力山大，頻頻呼喊「太難了」，同樣壓力也不小的還有擔任隊長的陳隨意、陳孟賢及杜忻恬、李子森，各個都不想輸，為了贏，陳隨意和陳孟賢也上場撩下去，不僅唱歌還安排歌中劇橋段想用搞笑取勝，甚至安排舞蹈老師大露長腿搏眼球，卯足了全力。

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綜藝一級棒, 康康, 陳孟賢, 許志豪, 杜忻恬, 秀蘭瑪雅

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