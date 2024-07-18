19歲張員瑛與小孩玩鬧「被叫阿姨」　下秒腦袋直接當機！

記者顧齊祐／綜合報導

南韓大勢女團IVE成員張員瑛，因擁有洋娃娃般的臉蛋及姣好的身材，出道至今擁有超高人氣。近日她與團體參加了綜藝節目，結果在節目中竟被小孩叫成了阿姨，讓年僅19歲的她當場愣住，畫面相當逗趣。

▲南韓人氣女團IVE成員張員瑛。（圖／翻攝自Instagram／for_everyoung10）

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IVE近日在南韓綜藝節目《我的超人爸爸》擔任來賓，節目16日也發出了預告片段，從畫面中可以看到IVE成員們正開心地與小孩們一起玩樂。不僅親自餵食小朋友吃東西，還跟小朋友一起跳了團體的歌曲〈LOVE DIVE〉。

▲IVE在綜藝節目中與小孩一起跳〈LOVE DIVE〉。（圖／翻攝自Instagram／kbs_super_official）

而當張員瑛在與一位女孩互動時，便問她：「知道姐姐的名字嗎？」每想到女孩竟然回說：「員瑛阿姨。」讓張員瑛當場愣住，緩過神之後才馬上糾正女孩要叫「員瑛姐姐」，女孩突如其來的稱呼，讓張員瑛錯愕不已，畫面相當有趣。

▲張員瑛被叫「阿姨」當場愣住。（圖／翻攝自Instagram／kbs_super_official）

預告釋出之後，馬上引來眾多網友討論「員瑛才19歲」、「反應超真實」、「認為大人等於阿姨」、「那我就是奶奶了」。更有粉絲笑說張員瑛一直以來正向的「員瑛式思考」居然也有無法使用的時候。