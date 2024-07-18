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《紅人榜》林琇琪成「宮廟最美桌頭」！　「靈界請求太多」認：會怕

記者蔡琛儀／台北報導

出身自三立選秀節目《超級紅人榜》的林琇琪，推出新專輯《愛我你甘敢》，她家開設宮廟，自己也擔任桌頭，因此來自各種「靈」的請求很多，讓她備感壓力與困擾，平常也會看到很多靈界的事物，穿梭在身旁，坦言：「其實我還是會怕耶，害怕自己如果做不到怎麼辦，很擔心被找上要求幫忙，如果不幫忙還會被糾纏，因此我經常都會裝作視而不見。」

▲▼林琇琪推出新專輯《愛我你甘敢》。（圖／豪記提供）

▲林琇琪推出新專輯《愛我你甘敢》。（圖／豪記提供）

林琇琪也感嘆靈界跟人間一樣，有著許多的煩惱事，還是先做好自己最重要，面對即將到來的中元普度月，林琇琪分享如果沒事盡量不在晚間出門，「但我深信邪不勝正，心善則無敵強！」

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專輯同名新歌為三立電視八點檔《天道》片頭曲，節奏強烈，曲風簡單明確，林琇琪坦言新歌風格與上張專輯迥然不同，錄音過程中數度落淚，演唱次數高達100遍之多，花了三天才完成。新歌敘述單相思的心情，但現實中的她對於感情很果斷，不喜歡搞曖昧，喜歡與否可以直言，不需要浪費彼此的時間。她笑說，自己是個直球對決的人，如果喜歡一個人，一定會很大膽的問對方。

▲▼林琇琪推出新專輯《愛我你甘敢》。（圖／豪記提供）

▲林琇琪出身自三立選秀節目《超級紅人榜》。（圖／豪記提供）

林琇琪透露，國高中只交過兩個男友，別人眼中的她是酷妹，但其實她很膽小，此外她過去從事餐飲業時，還能獨自一手舉起約3公斤的厚重鐵鍋，不停的翻鍋熱炒，讓男同事們都很驚訝，她表示家中有兩個哥哥，所以從小就跟著做很多事，像是換燈泡、修理門窗等等她都會，「誰說女生不能做男生的工作！」

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