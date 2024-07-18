不到1個月連接2代言！古曜威掀「鈔能力」狂吸金

記者許逸群／台北報導

擁有良好形象的男星古曜威，在6月底成為保健品牌的代言人，因發揮代言的超高效益，短短不到1個月的時間，讓他再次獲得該廠商的新產品代言。此外，他代言的廣告在人來人往的西門町電影街可見，以大型帆布看板高掛空中，他也興奮表示「非常開心」。

▲古曜威掀「鈔能力」，1個月連接2代言。（圖／「你滋美得 」提供）

古曜威在社群上分享自己使用保健品心得。他表示，自己愛吃美食，尤其是甜點、奶茶、披薩、義大利麵和火鍋等，但最近發現不能像小時候那樣隨便吃了，開始注意飲食與生活和運動的管理，加上保健品的輔助，他能輕鬆達到平衡，依舊保持對美食的愛好。

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身為代言人，古曜威也盡力地不斷向藝人好友們推薦，使得商品熱銷程度直線攀升，甚至在還未上架前，廠商透露了代言人身份是古曜威後，就被馬來西亞、新加坡等地大量下單，一度造成各地搶購的現象，品牌也表示更陸續接到各地經銷需求。

▲古曜威隨後將準備拍攝新曲的MV。（圖／「你滋美得 」提供）

值得一提的是，古曜威與韋汝雙代言獲得高達7位數的報酬，如今再次受邀新產品代言，可說是「吸金」 能力一流。此外，古曜威最新單曲《100種想你》將在7月底開拍MV，新歌也將在各大捷運站與便利超商等處曝光。