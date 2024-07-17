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楊丞琳殺回《歌手2024》雪恥！2個月前墊底淘汰　粉嗨挺：華麗歸來

記者劉宛欣／綜合報導

歌手楊丞琳5月參加大陸音樂節目《歌手2024》，怎料第一集演唱〈帶我走〉時表現失常，高音失準，演唱時的表情還被做成各種迷因，後來在第2集，就因為2場比賽的綜合成績墊底，成為首批遭到淘汰的參賽者，如今時隔兩個月，她17日在微博正式宣布將於19日重回《歌手2024》參加突圍賽，消息一曝光馬上就掀起粉絲歡呼，紛紛湧入貼文為她加油打氣。

▲楊丞琳回歸《歌手2024》。（圖／翻攝自微博）

▲楊丞琳回歸《歌手2024》。（圖／翻攝自微博）

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楊丞琳兩集節目中先是演唱了招牌歌曲〈帶我走〉，然而高音出現失誤，加上演唱時抬頭朝天的猙獰神情在網路上掀起熱烈討論，甚至被網友做成迷因哏圖瘋傳，第二集則唱了林俊傑〈不為誰而作的歌〉，再度失誤忘詞，「夾子音」還被加拿大聲樂老師Rozette指出像是「中國版小甜甜」，最終因為排名第7名墊底，離開了節目。

▲楊丞琳回歸《歌手2024》。（圖／翻攝自微博）

▲楊丞琳5月參賽時因為太緊張而失誤。（圖／翻攝自微博）

楊丞琳當時在得知遭到淘汰以後，坦言《歌手》對她而言是很好的磨練和經驗：「我收穫到寶貴的舞台經驗，還看見自己更多精進的地方。」同時她也向粉絲喊話：「不要覺得遺憾，我可以被導演組看到，他們相信我、來到這個舞台，能讓大家聽見聲音，我已經很滿足了。」

▲楊丞琳回歸《歌手2024》。（圖／翻攝自微博）

▲楊丞琳親自在微博宣布參加突圍賽的消息。（圖／翻攝自微博）

如今時隔兩個月，楊丞琳正式宣布回歸《歌手2024》突圍賽，還曬出了官方海報，讓廣大粉絲相當興奮，紛紛應援「華麗歸來」、​「要相信妳是最棒的！我們都是妳的後盾！」、​「不要緊張，平常心態，發揮出妳的正常實力就是最厲害的」、​「妳永遠是我們心中最棒的歌手」、​「姐姐一定要好好選歌，加油！」​

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