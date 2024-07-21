專訪／《都市懼集》小黃司機笑超毛！起底竺定誼私下是超級奶爸

記者黃庠棻／專訪

「沒有鬼的恐怖故事」《都市懼集》12日開播後湧入大量影迷觀看，第一集打頭陣的便是由女神許瑋甯主演的「計程車招呼站」，她在戲中飾演經常加班到晚上的職場女性，而與她對戲的計程車司機一角則找來深耕舞台劇15年的演員竺定誼演出。

▲竺定誼飾演計程車司機。（圖／CATCHPLAY+提供）

竺定誼在《都市懼集》的「計程車招呼站」篇中，演出一個對許瑋甯很有興趣的計程車司機，雖然多次釋出善意，卻沒想到造成女方的恐懼。過去，竺定誼的作品多以舞台劇居多，且幾乎都飾演正派的角色，這一次被導演找去演猥瑣的小黃司機，他忍不住笑說「真的不知道為何找我來演」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲竺定誼跟許瑋甯有對手戲。（圖／CATCHPLAY+提供）

談到角色，竺定誼坦言自己做了不少功課，雖然沒有親自去認識計程車司機，或是到路邊觀察，但他靠了「想像」揣摩許久，認為這個角色有點「偷窺癖好」，加上曾在路上看過的各式各樣笑容，詮釋出屬於自己的風格，而談到劇中令人發毛的微笑，他則驕傲表示「那個是有特別設計過的」。

▲竺定誼透露自己的笑容是有特殊設計過的。（圖／CATCHPLAY+提供）

儘管角色令人頭皮發麻，竺定誼給計程車司機的定位則是「沒有心機的」、「單純想要關心的」，認為角色並沒有想要帶給女主角（許瑋甯飾）恐懼，卻反倒弄巧成拙，他笑言「司機真的沒有想要幹嘛」，但認為事情一體兩面，在不同的角度看來，或許司機真的會造成他人的懼怕。

雖然角色嚇人，竺定誼私底下卻是個不折不扣的女兒控，談起3歲的女兒跳跳，不僅露出整個訪談中最燦爛的笑容，還大方秀出一家人在家互動的逗趣影片，洋溢滿臉幸福地透露，現在女兒已經很會說話，過去自己會跟女兒對戲，現在女兒則是會故意講反話逗他，父女倆的互動可愛又溫馨。

▲竺定誼私底下是個女兒控。（圖／記者湯興漢攝）

不僅如此，竺定誼講到女兒話匣子瞬間打開，透露在女兒還小的時候，夫妻倆就會帶著小孩到劇場，現在女兒都會知道「爸爸是演員」、「爸爸要去排戲了」，甚至連舞台劇場的各種專有名詞都知道，之前在女兒1歲多的時候，父女倆也曾一同站上舞台說故事，女兒也遺傳了他的穩健台風，小小年紀在台上不哭也不鬧，順利完成表演。

▲竺定誼講到女兒，滿臉都是笑容。（圖／記者湯興漢攝）

除了《都市懼集》以外，竺定誼近日還出演了電影《鬼才之道》，坦言如果有機會的話也會想要多接大銀幕、螢光幕的作品。對於舞台劇，他仍堅持自己所愛，想跟觀眾喊話「有機會到劇場看看」，認為串流當道，但舞台劇能帶給影迷的感動，跟螢光幕是有所不同的，直言「劇場更不可取代」。

▲竺定誼認為劇場是不可取代的。（圖／記者湯興漢攝）

此外，竺定誼目前除了有幾部待播的劇集之外，他還在舞台劇《沒有人想交作業》中飾演一位遇到危機的中年大叔，華麗卡司包含陳漢典、高英軒、陳家逵、梁正群等人。而由他擔任團長的四把椅子劇團的新戲《太陽》也即將在8月9日至11日於台北表演藝術中心登場。