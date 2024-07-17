陳美鳳攜帥哥遊青森！　縣長當副廚烤肉同歡「當場宣布好消息」

記者孟育民／台北報導

藝人陳美鳳近日帶領民視《美鳳有約》團隊及搭檔主持人小鹿跨國至日本青森出外景。這次的拍攝路線走的是「海洋路線」，從鶴舞橋開始，搭乘陸奧灣渡輪前進下北半島來到⽇本本州最北端『⼤間町』，與青森縣長宮下宗⼀郎「有約」⼀起在露營村野餐烤肉。公務繁忙的青森縣縣長，透露空閒時間最喜歡帶著家人露營，也難得在節目中展現純熟的烤肉技巧。

▲陳美鳳與小鹿遊青森，2人行程滿檔也撥空錄舞蹈短影音。（圖／民視提供）

陳美鳳說平常在攝影棚都是幫忙做菜給來賓吃，這一次反而讓縣長當主廚，一盤一盤的烤肉上桌，讓她與小鹿吃得不亦樂乎。而現場除了有香味四溢的烤肉香，縣長更是將青森的海鮮生魚片和帆立貝擺盤成聖代，賣相好看又好吃，讓眾人吃到忘我。陳美鳳進一步表示，用餐過程縣長頻頻舉杯，一直用台語『乎搭啦』表示熱情，讓她充分感受到日本人的好客。小鹿說「青森縣長還教了一些當地的方言，一邊與縣長聊天，一邊欣賞海景，這一切都讓人感覺超級Chill，超想Long stay。」

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▲▼青森縣長宮下宗⼀郎（左）開心一起烤肉。（圖／民視提供）

原本台灣有直航青森的班機，因為疫情關係暫停了航線，這也是青森縣長宮下宗一郎心心念念的事，經過努力協調之後，終於迎來好消息，台灣桃園直飛青森直航班機將在10月29日復航！聽到好消息的陳美鳳更是邀請大家，能夠前往青森旅遊體驗不同季節的驚艷與感動。