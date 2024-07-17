今年台腐就等這部！男星首演BL操出超狂巨肌　電眼熱吻泰國鮮肉

記者黃庠棻／台北報導

全球最大LGBTQ+、BL影音平台GagaOOLala推出全新原創華語BL影集《彈一場完美戀愛 First Note of Love》集結高顏值跨界黃金卡司組合，邀來涂善存、張豐豪、劉泯廷、Jame Kasama，以及音樂人李英宏、李佳歡、金泰佑跨界演出，正式宣布定檔8月12日全球首播。

▲《彈一場完美戀愛》劉泯廷。（圖／GagaOOLala提供）

《彈一場完美戀愛》全新正式預告中，不只男男CP、兄弟情、擁吻、裸肌樣樣來，一次放送給足劇迷滿滿浪漫想像以外，劇中兩位歌手金泰佑、李英宏跨界演出，副CP演員劉泯廷與泰國演員Jame Kasama也首度曝光，讓大批觀眾相當期待。

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▲劉泯廷在《彈一場完美戀愛》中大秀身材。（圖／GagaOOLala提供）

預告片中，最大亮點是飾演經紀人Reese的演員劉泯廷，先是穿著半開浴袍現身，露出精壯又結實的肌肉線條，片尾再與搭檔CP的泰國演員Jame Kasama火辣擁吻，讓影迷激動直呼「荷爾蒙爆發」、「根本就是福利大放送」、「今年台腐就等這部了」、「還有親哪裡是還沒放出來的？」

▲劉泯廷合作泰國演員Jame Kasama。（圖／GagaOOLala提供）



此外，劉泯廷第一次挑戰BL劇演出，為戲做好脫衣準備，坦言「一週訓練5到6天，嚴格控制飲食，雖然最後呈現還是有一些遺憾，但我覺得也算是我這輩子線條最好的時刻了」，談到跟泰國演員Jame Kasama合作，對他來說是夢想成真，直呼「Jame是一個很棒的演員，非常有禮貌也很會關心別人，而且非常和善。他媽媽非常喜歡我，讓我覺得很害羞！」

▲劉泯廷在《彈一場完美戀愛》中大秀身材。（圖／GagaOOLala提供）