趙駿亞深夜帶吳婉君回家！直擊共處3hrs爆熱戀　曾傳她介入4年舊愛

▲今年3月趙駿亞與交往四年的秦于婷分手，並爆出他與女星吳婉君過從甚密。（圖／翻攝自趙駿亞、吳婉君IG）

圖文／CTWANT

45歲趙駿亞曾以《新兵日記》班長角色走紅，時報周刊CTWANT曾於2019年底獨家披露他與體育台女主播秦于婷陷入熱戀，4年來共同攜手度過許多低潮，以為這段情有機會開花結果，未料在今年3月趙駿亞單方面於IG宣告分手，還被媒體爆出這段看來好聚好散的關係，其實是疑似遭民視8點檔《愛的榮耀》女星吳婉君介入；當時趙、吳雙方都矢口否認兩人有情，但本刊日前捕捉到趙駿亞幫吳婉君打點一切出遊用品後，帶著佳人一起回家，直到半夜都未見他們出門，隔天清晨兩人又各忙各的，有種「再忙也要見你一面」之感。

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▲本月12日晚上9點多，吳婉君開車停到趙駿亞家路口的停車格，並從後座拿了一個黑色行李包及隨身帆布包離開。（圖／CTWANT提供）

▲吳婉君戴著帽子、口罩，身穿大號襯衫寬褲，腳踩白色涼鞋，包得很密實，雖然才沒等多久，但她顯得有點急，東張西望還一直講電話。（圖／CTWANT提供）

7月12日晚間9點36分，吳婉君的車出現在趙駿亞家路口，她將車子停在路邊的停車格，從後座拿了一個黑色行李包及隨身帆布包，走到路口等候。頭戴帽子、口罩，一身大號襯衫括腿褲，腳踩白色涼鞋，幾乎包得密不透風，完美地掩蓋了自身的「星味」。然而，正是這樣的裝扮，反而教人忍不住多看兩眼。

▲趙駿亞開著車來接吳婉君，她也很迅速地上車。（圖／本刊攝影組）

▲趙駿亞獨自到一間類似倉庫的地方拿了一包裝備放進車內。（圖／本刊攝影組）

站在路口等待的吳婉君，拉長了脖子不停往趙駿亞家的方向觀望，等著等著似乎有點不安地在周圍走動。2分鐘後，趙駿亞終於開車來接佳人，隨後，車子開到一個月租停車場，原來趙駿亞還有一輛改裝的露營車，他從車上拿了東西後離開，接著又到一間類似倉庫的地方，趙駿亞獨自進去拿了一包裝備再上車。

▲吳婉君先去便利商店買點東西，買好趕緊上車。（圖／本刊攝影組）

▲兩人驅車抵達吳婉君停車的地方，趙駿亞將剛才拿到他車上的大包裝備搬下車。（圖／本刊攝影組）

途中，吳婉君到超商買了點東西，接著兩人驅車到了吳婉君停車的地方，兩人同心合力，女的負責開門顧著，男的將剛才拿的大包裝備放進她車子的後座，處理好這些事情，趙駿亞再載著吳婉君回到自己住處，兩人從晚上9點多返回趙家後，直到次日深夜1點多，都未見兩人再出門。從兩人的社群網路，不難看出雙方都是戶外運動的愛好者。而就兩人準備的大包裝備，推測隔天可能有出遊計畫。

▲趙駿亞再將大包裝備移至吳婉君的後座內，吳婉君則在旁邊顧門。（圖／本刊攝影組）

▲搬完裝備之後，兩人上車一起返回趙駿亞家超過三小時都未再出門。（圖／本刊攝影組）

然而早上6點多本刊再前往趙駿亞家，竟發現吳婉君的車子已經開走不在附近的停車格。7點半左右，趙駿亞貼文搭乘帆船遊艇在海上，並標註日本國旗，10點左右則貼文並標註石垣島，想必他們清晨離開趙家後，趙駿亞的目的地就是石垣島，至於吳婉君則應該沒有同行，而是和女性友人帶著趙駿亞幫她打點好的愛心配備，一起進行水上運動，而前一晚雖然沒幾個小時且已夜深，兩人還是很緊湊地見了面、弄好裝備放上車、最後一同回家，看得出他們之間過人的好感情。

對於兩人的關係，本刊透過海納百川經紀公司聯絡趙駿亞，但至連截稿前未能聯繫上本人，無法取得回應，而吳婉君的經紀人李湧則表示：「就我知道，他們就是朋友關係。」

▲隔天一早趙駿亞前往石垣島，吳婉君則帶著配備與姐妹淘一同出遊，兩人發文都有點像是在報備行程。（圖／翻攝自趙駿亞、吳婉君IG）



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