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王淨「滿臉是血」現身礁溪　躺平溼冷柏油路吼：為什麼我那麼廢！

記者蕭采薇／台北報導

喜劇電影《鬼才之道》的厲鬼爭霸賽，從宜蘭礁溪拍到了基隆山坡，動員上百名工作人員，足足拍了一個星期才完成。面臨寒流來臨，王淨還得一直處在滿臉、滿身都是血的狀態，先是躺平在又濕又冷的柏油路上，再勉強撐起自己的身體，用盡全身力氣怒喊著：「為什麼我那麼廢啊！」

▲《鬼才之道》王淨飾演的同學為了嚇人搞得滿身滿臉都是血。（圖／牽猴子提供）

▲《鬼才之道》王淨飾演的同學為了嚇人搞得滿身滿臉都是血。（圖／牽猴子提供）

原本大家在準備這段演出時都非常緊張，除了擔心半夜三更拍攝會吵到附近居民，加上這場戲是王淨飾演的「同學」在面對內心自我最大轉淚點，感情下得非常重。同時間大鶴跟龍龍與昶瑋又必須表現得非常驚恐，整體喜劇效果十足，更加深拍攝難度。導演徐漢強說：「當王淨喊出這句話的時候，是從觀眾角度出發，要讓觀眾打從心底有共鳴感，我想王淨不僅做到，還超乎原本預期，真的會讓人感到心疼。」

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在主題曲預告中也能看到這場精彩畫面，《鬼才之道》主題曲「鬼才出道」由Joanna 王若琳為電影量身打造。導演徐漢強從以前就很喜歡Joanna的歌，在跟本片配樂指導盧律銘討論主題曲該找誰時，想到了Joanna就馬上聯繫，沒想到一拍即合。

▲《鬼才之道》王淨飾演的同學為了嚇人搞得滿身滿臉都是血。（圖／牽猴子提供）

▲厲鬼爭霸賽動員上百名工作人員，王淨（中）在低溫下滿身血奮力演出。（圖／牽猴子提供）

導演徐漢強表示，「這個合作對我來說是一個非常夢幻的經驗，就像是宇宙在告訴你說『你所感受到的痛苦和掙扎都是真的，而且你不是一個人。』」Joanna也感到慶幸地說：「當時收到邀約的時候覺得很開心，因為這樣的主題完全是志同道合，覺得很被理解的感覺。跟徐漢強導演在聊天的過程中，也發現我們有許多共同的工作方式，導演也是很敏銳的理解我的動向與在寫的東西，同時也給了我很多空間。」

「鬼才出道」中文歌詞則是徐漢強導演的老戰友、知名編劇陳虹任填詞，兩人曾在《聖筊》合作過，陳虹任第一次創作歌詞就獻給《鬼才之道》，她想將導演想傳遞的心境表達出來，「因為我同時也是一名編劇，我會把片尾主題曲的文字當作最後一頁劇本來寫，讓電影結尾的情感可以延伸擴散，留在觀眾的心裡。」

▲《鬼才之道》王淨飾演的同學為了嚇人搞得滿身滿臉都是血。（圖／牽猴子提供）

▲（左起）龍龍、大鶴與昶瑋組成的「超鐵齒」，意外挑起厲鬼爭霸賽。（圖／牽猴子提供）

徐漢強導演期待：「我想要透過這首歌，傳達一種像是魯蛇馬戲團的感情，儘管沒有觀眾在看了，鬼們也執迷不悟地掙扎到不行為止。那種可悲可憐又可笑、但又很像我們這個世代所有人的心情。」

電影《鬼才之道》全新概念的陰間喜劇，由陳柏霖、張榕容、王淨、百白、瘦瘦、姚以緹主演。故事劇情從一間沒落的都市傳說「旺來大飯店」414號房開始，過氣女鬼天后凱薩琳與鬼經紀人Makoto為了在鬼界不被時代淘汰，得找尋出路，力爭上游的厲鬼們，要如何繼續成名陽間，創造新的都市傳說呢？《鬼才之道》8月7日全台上映。

 

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鬼才之道, 陳柏霖, 張榕容, 王淨

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