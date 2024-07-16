瑀熙認證「當網紅好處多」！　公開福利爽喊：到處騙吃騙喝

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙平時用心經營YouTube頻道，同時也會在社群記錄生活，不吝嗇與紛絲分享日常，今（16）日她就上傳一段影片透露，當網紅真的有不少好處，同時也幽默表示：「到處騙吃騙喝！」

▲瑀熙會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙提到，前幾天自己發布一支影片，內容是她在講很想吃蛋黃酥，結果婆婆要老公去買的故事，結果沒想到今天就收到了蛋黃酥廠商的私訊。為此，瑀熙興奮直呼：「我真的是爽到不行！自己喜歡吃的東西被廠商看見，然後又願意再寄給我。」

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▲瑀熙收到廠商的私訊爽到不行。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

透過瑀熙在影片中分享的對話截圖可見到，廠商表示很開心她喜歡他們家的產品，除了要再寄蛋黃酥給她之外，也推薦店內的其他品項供她參考。不過，瑀熙向廠商表示，近期還會收到爆米花，擔心會吃不完，所以希望對方7月中再寄出，同時也幽默喊話：「其他品項我沒有吃過，如果你們願意寄給我，我當然是很歡迎的！」

▲瑀熙表示當網紅的福利多多。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

最後，瑀熙透露，她在日前發布的影片中，其實沒有標記蛋黃酥廠商的帳號，因此她猜測，可能是有觀眾或是剛好是粉絲的店員，在看到她的影片後才計畫再寄蛋黃酥給她。為此，瑀熙忍不住搞笑表示：「網紅好處多多，到處騙吃騙喝！」影片曝光後，吸引不少人朝聖按讚，同時也紛紛留言「太爽了」、「替妳開心」。