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阿滴首飛肯亞第一天就出事！　設備全壞、班機取消：這輩子最雷飛行

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber阿滴近來飛到各國拍攝影片，前陣子首度前往非洲肯亞，沒想到，第一天出發前就被航空公司雷到，甚至在返程前三天遇到航班取消的狀況，讓他不禁表示「給了我這輩子最雷的飛行體驗」。

▲▼阿滴首飛肯亞第一天就出事：這輩子最雷飛行。（圖／翻攝自阿滴IG、臉書）

▲阿滴前陣子第一次飛到肯亞。（圖／翻攝自阿滴IG、臉書）

影片中，阿滴為了前往肯亞，在泰國曼谷轉機。他透露，班機起飛時間是凌晨1點，但登機時間提早到11點半，結果到了登機口，才又被告知飛機還沒到，登機口甚至還有登機證還沒印出來的人，整架班機的旅客等到12點半才開始登機，阿滴為此無奈笑說：「非常有趣的登機體驗。」

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阿滴去程搭乘的是經濟艙，他坦言在行前查評價時，就有看到很多人反應該航空公司的飛機設備老舊。後來他上機沒多久，就發現自己座位的設備都是壞的，他也因為坐在第一排的位置，不斷受到洗手間噪音干擾，幾乎難以入眠。

▲▼阿滴首飛肯亞第一天就出事：這輩子最雷飛行。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

▲▼阿滴在飛機上發現設備都是壞的。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

▲▼阿滴首飛肯亞第一天就出事：這輩子最雷飛行。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

▲▼阿滴首飛肯亞第一天就出事：這輩子最雷飛行。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

原以為只是經濟艙體驗不好，結果阿滴在返程前三天，突然收到航空公司通知班機取消，詢問他是否接受延後一天。由於阿滴還得從泰國轉機回到台灣，且後續有工作要處理，於是他選擇了拒絕，但同時也擔心自己會沒有飛機離開。

為此，阿滴打電話、傳訊息給客服，等待了許久才收到回覆，他也為此難得有些動怒，「氣死了，它的客服已讀亂回，然後他隔超久才回我，他說Connected之後，我1點半訊息他，他3點才回我。」所幸最後順利解決，只不過要提早一天離開肯亞。

▲▼阿滴首飛肯亞第一天就出事：這輩子最雷飛行。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

▲▼阿滴的班機突然被取消，客服又很難聯絡上。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

▲▼阿滴首飛肯亞第一天就出事：這輩子最雷飛行。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

▲▼阿滴首飛肯亞第一天就出事：這輩子最雷飛行。（圖／翻攝自YouTube／阿滴英文）

阿滴的返程同樣遇到延後登機、動線處理不佳等問題，但他認為該航空公司的商務艙體驗還是不錯的，阿滴也總結笑說：「所以大家如果有要去看一下的話，忽略它登機會延遲的問題，跟冒著有可能起飛會被取消的風險的話，這些前提都考量的話，它還是一個我覺得蠻OK的航空公司。」

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