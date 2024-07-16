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陶喆唱一半突激動噴淚！　下秒宣布「重磅喜訊」全場炸了

▲▼ 陶喆展開巡演。（圖／偉大文化提供）

▲ 陶喆展開巡演。（圖／偉大文化提供）

記者翁子涵／台北報導

陶喆展開世界巡迴演唱會「SoulPowerII」，6月底在北京剛完成3場演出、上週移師到南京站演出完美落幕，這次挑戰了個人體力與耐力，不僅是連唱3場、每場更都是唱滿好唱滿3個小時，陶喆賣力飆唱了〈黑色柳丁〉、〈流沙〉、〈普通朋友〉、〈找自己〉、〈寂寞的季節〉等經典歌，陶喆也趁勢宣佈了好消息，9月起到年底將再攻唱8個城市：上海、重慶、泉州、鄭州、寧波、台北、合肥、廣州，消息一出讓台下尖叫不已。

▲▼ 陶喆宣布將在台北開唱。（圖／偉大文化提供）

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▲▼ 陶喆宣布將在台北開唱。（圖／偉大文化提供）

▲▼ 陶喆。（圖／偉大文化提供）

陶喆相當寵愛歌迷，每場都精心選出不同歌曲作為彩蛋，對於演出高度要求的他，每場彩排時都親自走到不同區域的觀眾席，聆聽音場確定每個位置都可以有絕佳的視聽覺饗宴，第三場時，陶喆自嘲：「安排了一首非常難唱的歌！」前奏才一下全場立刻響起尖叫聲，飆唱催淚情歌〈愛我還是他〉讓大家聽得如癡如醉，最後一段更展現了陶氏唱腔，高音技巧飆了長達14秒震攝全場。

順利完成這3場演出，陶喆充滿感觸：「有些歌曲過了20年唱起來不一樣了，去年參加超過10幾場音樂節、發了新歌、上節目，認識非常多新朋友，沒有你們的支持。今天不可能陶喆有這個機會站在舞台上連演三晚！謝謝你們！」最後安可時他演唱〈愛很簡單〉與大家相約再見，一度情緒激動落淚而無法演唱，把麥克風遞給台下樂迷用大合唱完成。
 

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