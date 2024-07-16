林萱瑜公開馭夫術！曝夫妻「私下真實相處」Junior委屈：被設計了

記者黃庠棻／台北報導

林萱瑜、游詩璟、邱子芯、羅巧倫在三立八點台劇《願望》中是同事，也是閨蜜「四葉草」，4人有不同的生活背景與個性，播出後討論度極高，特別是個性好強的林萱瑜及受父親欠債拖累的邱子芯。網友表示現實中在職場很難交到閨蜜，其實更多的是勾心鬥角，直呼「期待四葉草變食人花。」

▲林萱瑜、游詩璟、邱子芯、羅巧倫在《願望》是閨蜜。（圖／三立提供）

林萱瑜在劇中飾演陳冠霖的遺腹女，儘管心疼媽媽辛苦，但不會說好聽話安慰母親，在職場上個性好強，卻受到主管華千涵百般刁難，為了家庭面對工作只能隱忍。林萱瑜笑說其實自己私下的個性比這角色還要倔強，但不會那麼衝，坦言自己滿開心未來會是一個會帥氣反擊的人物。

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▲林萱瑜在《願望》被欺負。（圖／三立提供）

雖然個性倔強，林萱瑜在工作上還是會有所收斂，如果看出有人對她有意見，會盡量能避就避，也會評估一下自己是否多做了什麼，也許是搶風頭或是其他，盡量避免衝突，直言「畢竟工作要天天見面」。

▲《願望》林萱瑜。（圖／三立提供）

此外，林萱瑜的個性也在感情世界表露無遺，老公Junior韓宜邦常會笑說「自己被設計了」，她進一步解釋「如果為了一個目的，我會慢慢引導他，直到某個點才發現自己陷進去了，所以都會覺得我攻心計設計他。」大方公開夫妻的相處之道。

▲林萱瑜透露和Junior的互動。（圖／翻攝自Instagram／kininii）