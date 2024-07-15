林舒語生3個身材被讚「天生麗質」！　真實心聲吐出：該自卑的都沒少

記者高語璠／綜合報導

藝人林舒語2015年與老公吳則蒲結婚，育有3個寶貝兒子。不時會與粉絲分享生活點滴的她，昨（14日）一連發出多張比基尼辣照，姣好的身材令人稱羨，完全看不出來已經是3個孩子的媽。

▲生完3個孩子的林舒語，身材令人稱羨。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

照片中，林舒語身穿寶寶藍比基尼，胸前泳衣做出挖空設計，將豐滿的胸型露出。值得一提的是，生了3個孩子的她，肚子0贅肉，纖細的腰部曲線清晰可見，她也坦言因為身材仍保持得很好，收到網友誇讚說：「你真的天生麗質，生完怎麼有辦法還回到少女的樣子。」

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▲林舒語曬出比基尼辣照。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）

面對讚賞，林舒語很開心也很感謝，但她坦言該自卑的、該努力的一樣都沒少，回憶起過程，「為了瘦下來，為了軟軟的肚皮，為了開刀的疤痕，為了哺乳三次的胸部，只能說媽媽們真的都很偉大」，經過許多努力才有現在的身材。她的一番話讓許多媽媽們感同身受，「生3寶還能保持身材，太厲害了」、「這身材真的不科學」、「太強了，我生完三胎肚皮都鬆了」。

【林舒語全文】

深夜時間

來說說生了三個孩子後的自己

大家總說

你真的天生麗質

生完怎麼有辦法還回到少女的樣子

雖然被稱讚還是非常感謝跟開心

但其實......

該自卑的、該努力的我一樣都沒少

為了瘦下來

為了軟軟的肚皮

為了開刀的疤痕

為了哺乳三次的胸部

只能說

媽媽們真的都很偉大

謝謝瘦下來的自己

謝謝美美的泳裝

自信心有回來一點