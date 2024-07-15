半夜3點起床黏毛！法國女星「大鬍女角色」勇奪影后

記者許逸群／台北報導

法國女導演史黛芬妮迪朱斯托執導新片《時髦女子》，改編了20世紀極富盛名的「大鬍女」克蕾蒙汀德磊獨步時代的女性故事，劇情講述愛情，更談女性自主。該片不僅入選坎城「一種注目」單元，更一手將女主角娜迪雅特列什科維奇送上昂古萊姆法語電影節影后寶座。

▲娜迪雅特列什科維奇以《時髦女子》奪下影后寶座。（圖／海鵬影業提供）

史黛芬妮迪朱斯托畢業於巴黎高等圖形藝術學院，首部電影《狂舞摯愛》即榮獲法國凱薩獎最佳首部劇情電影、最佳女主角等6項大獎。總是對「不平凡的女人」感興趣的她，因為看到一張「長滿鬍鬚的女人」老照片而深受吸引，決定展開探索。

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▲法國女導演史黛芬妮迪朱斯托。（圖／海鵬影業提供）

羅莎莉（娜迪雅特列什科維奇 飾）捲起衣袖專心經營咖啡館，她決定展現真實自我，驕傲地蓄鬚登場。她自出生即全身布滿毛髮，為避免遭到異樣眼光，她只好每天刮毛剃鬚、努力隱藏這個秘密。但當羅莎莉嫁給經營咖啡館的亞伯（班諾馬吉梅 飾），新婚之夜果然驚嚇到新郎，從此遭到冷漠以待。

為拍攝《時髦女子》，史黛芬妮迪朱斯托請出凱薩獎女星娜迪雅特列什科維奇，以及《火上鍋》坎城影帝班諾馬吉梅主演。兩人片中火花四溢，娜迪雅為拍攝該片，甚至每天凌晨三點就得起床，將毛髮一根根黏在身上，特殊化妝還讓她皮膚紅腫發炎。

值得一提的是，《時髦女子》全片在法國布列塔尼一處19世紀末的老鍛造廠拍攝，整座村莊連同工廠都被完整保存了下來，一磚一瓦都是古董，村民甚至熱情加入臨演。電影將在本周於全台上映。