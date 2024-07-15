又是酒駕！40歲K姓韓星撞上分隔島翻覆　警方到場發現他醉慘了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演藝圈15日凌晨又爆出一起酒駕案！一名40歲大咖K姓諧星於凌晨1點30分左右自己撞上分隔島翻覆，警方到場時發現他的酒測值高達0.08%，已經達到吊銷駕照的程度，所幸駕駛沒有大礙，只是警方並未公開該名諧星身份，引起韓網一陣猜測到底是誰。

▲南韓藝人15日又爆出一起酒駕。（圖／示意圖，記者許權毅翻攝）



據韓媒報導，K姓諧星於15日凌晨1點多時，駕著車輛行駛於高速公路時，在醉醺醺的狀態下撞上分隔島翻覆，幸運的是，他本人沒有受到太大傷害，且車上沒有同行者，疑似是家屬幫忙報警後，才驚動警方到達現場，怎料，發現他是酒駕狀態，酒測值高達0.08%。

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警察以違反道路交通法酒駕嫌疑將該名K姓諧星立案調查，預計日後會叫對方到案調查與說明。據了解，該名諧星於2004年出道，過去以軍中生活的喜劇演出題材獲得觀眾喜愛，只是最近活動不多。

▲K姓韓星酒駕，警方將他不拘束立案調查。（圖／VCG）



由於過去歌手金浩中（김호중）涉嫌酒駕，他不只涉嫌駕車肇事逃逸，還找經紀公司老闆、經紀人為他掩蓋犯罪事實。藝人酒駕案件頻傳，令民眾憤怒不已，演藝圈15日再爆酒駕，韓網紛紛瘋猜K姓諧星身份，由於K姓令人聯想到「金姓」，對此，金亨仁率先發聲「不是我」。

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