MAMAMOO頌樂感性「台灣給予我太大的愛」　泛淚致謝：老婆～水某

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團MAMAMOO成員於20204年頻繁來台，團體、個人形式皆有，成為目前「韓星訪台灶腳大賽」冠軍。隊長頌樂剛結束高雄場演唱會，14日緊接著在台北國際會議中心會粉絲，場上秀出台語「水啦」，粉絲則回應「妳更水啦」，一來一往的互動，逗得全場哈哈大笑。

▲▼頌樂道地喊著「水啦水啦」。（圖／記者周宸亘攝）



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頌樂開場身穿純白鑲著珠飾與繡花的小禮服現身，露出白晰雙肩與細腿，性感不失典雅，第一首歌就帶來了最新專輯歌曲〈Colors〉，全場氣氛超嗨，她則以中文打招呼：「大家好，我是頌樂金容仙，謝謝。」雖已經訪台多次，她仍難掩緊張感，「你們過的好嗎？好久沒見到你們了，所以好緊張。」她用道地台語豎起大拇指喊著：「水啦！水啦！」粉絲則立刻嘴甜回應：「妳更水啦！」逗得頌樂超開心。

▲頌樂一身純白的華麗舞台服裝現身。（圖／記者周宸亘攝）



MAMAMOO過去訪台經常為了粉絲學起中文，這次也沒例外，在唱到〈Honey Honey〉、〈蜂蜜〉等歌曲前，頌樂笑喊「一起進到蜂蜜罐吧」，帶著粉絲進入下個唱歌環節，只是她在演唱會上難得會戴耳麥演出，直呼很不習慣、難為情，笑喊「我先拿下來喔！」接著工作人員遞上手麥才比較有安全感。

▼▲頌樂卯足全力帶來又唱又跳的舞台。（圖／記者周宸亘攝）



演唱會進入尾聲，粉絲除了準備應援影片之外，頌樂收下超大鑽戒氣球，以及排字應援，開心地回應「老婆～～～水某」，感謝歌迷的驚喜。她眼泛淚光回想第一訪台的美好回憶：「我呢來到台灣又要講一次，在台灣給予我太大的愛，我有一次哭到不行，所以每次來台灣，我都會覺得很特別，很想要表現好一點，真的很謝謝你們為我準備這樣的應援。」承諾會再次回來與粉絲相見。