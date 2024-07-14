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胡瓜被壓制在地　籃籃一腳踩頭上大哥失尊嚴

記者葉文正／台北報導

《綜藝大集合》雲林古坑取景，胡瓜帶著眾人到大人小孩都愛的遊樂園，藝人們搭上刺激的海盜船，在尖叫聲中為節目拉開序幕，為了讓大家能夠深刻體會海盜船的美好之處還特別準備了「決戰海盜船」和「決戰海盜王」兩個遊戲來讓大家挑戰。

▲胡瓜被籃籃一腳踩頭上。（圖／民視提供）

▲胡瓜被籃籃一腳踩頭上。（圖／民視提供）

參賽的隊伍需面對面坐，並在哨音響起後將水球丟向敵隊，砸中越多顆即可獲得越多分，除此之外眾人在樂園的造浪池中進行了奔跑下水去，與過往不同的是，這次的版本難度大升級，除了要先在水中跑一段距離之外還要充氣墊上滑行，並且游到終點將旗子奪下，而這次的參賽者來頭都不小，不僅身材一級棒還特別會跳舞，火辣性感的舞姿讓大家看的目瞪口呆，口水都流了出來，但是藝人代表Rock、Johnson、Howard所組成的男團也不甘示弱，也立刻以性感舞蹈回擊，讓在場的女性們都大飽眼福。

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▲胡瓜被籃籃一腳踩頭上。（圖／民視提供）

▲籃籃踩胡瓜頭上後顯得很開心。（圖／民視提供）

在眾人嘗試了各項遊樂設施後，眾人還欣賞了遊樂園內精彩的雜技表演，尤其是雙人的特技雜耍更是讓眾人大吃一驚，連胡瓜也看得入神並稱「AMAZING!」胡瓜靠近想看到底是怎麼表演的，就被眾人強制放倒並將他雙腳舉起。

▲胡瓜被籃籃一腳踩頭上。（圖／民視提供）

▲眾人忙成一團。（圖／民視提供）

而籃籃也迅速地脫下鞋子，作勢要往胡瓜被舉起的腳上坐，胡瓜本還想掙扎，但眾人完全不給機會，強撐著腳讓籃籃往上坐，結果坐上去是坐上去了，但當眾人的手不再幫忙支撐的時候，這座人搭起來的塔卻開始搖搖欲墜，最後直接崩塌，而籃籃也因位置和姿勢的關係在崩塌的過程中將腳踩在胡瓜的臉上，荒謬的過程讓胡瓜是好氣又好笑。

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胡瓜, 籃籃, 阿翔

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