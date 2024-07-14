公開入珠照遭疑不尊重老婆！　鳳梨直球對決酸民：管好你自己

記者王靖淳／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）今（14）日在社群分享與網紅陳沂的聊天對話截圖，透露自己傳了「19.5公分不含頭」的入珠照給對方，貼文曝光後，立即吸引網友朝聖討論，不過也出現酸民留言提出質疑。為此，鳳梨稍早也發文做出反擊。

▲陳沂見證鳳梨「19.5不含頭」入珠照。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）



透過鳳梨在Threads上分享的截圖可見到，有網友認為他將入珠照傳給陳沂很不妥當，因此留言問他：「這樣的行為有尊重自己的老婆？」為此，鳳梨要對方管好自己就好，同時也發文寫道，「真的笑死，我發現很多人很愛干涉別人的人生。」呼籲大家專注自己的生活就好，不必過度干涉他人的決定和行為。

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▲鳳梨反擊酸民。（圖／翻攝自Threads／yi0107）

鳳梨認為，每個人都有權利按照自己的方式生活，而不應該受到外界過多的干涉和評論，他也強調，「你們管好自己就好了，不用管到我這口灶來。」事實上，鳳梨最近才在社群透露，自己因為壓力大多入珠了38顆，後來被網紅陳沂激將法盧了之後，二話不說傳送實體照給對方。為此，陳沂在見證後也直言：「頭看起來也很巨！沒在唬爛，吳姓商人童叟無欺，各種誠信。」