崔敏煥離婚沒跟爸爸說　「父子互動超催淚」他反過來安慰：做得好

記者吳睿慈／綜合報導

南韓樂團FTISLAND成員崔敏煥2023年底震撼宣布離婚，小孩扶養權歸他，他近來登上親子節目《超人回來了》，記錄單親爸爸的日常，透露不少離婚後的心情。最新一集裡，他坦言並未第一時間告知父親離婚，沒想到，爸爸反過來給予溫暖的安慰，一席話令人感到很溫暖。

▲崔敏煥離婚當時沒有第一時間跟爸爸說。（圖／翻攝自KBS）



崔敏煥獨自照顧3娃，他彌補媽媽的空位，為此學習怎麼綁頭髮，每天為兩個女兒研究新髮型，也會照顧到大兒子心情，且在小孩面前並沒有刻意不提到媽媽，教育模式獲得很多觀眾喜愛。

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▲▼爸爸體諒兒子崔敏煥離婚沒講，反過來安慰「做得好」。（圖／翻攝自KBS）



離婚公佈得突然，崔敏煥連家人都沒有第一時間告知，他透露爸爸知情後並未怪罪，反而是告訴他「做得好，你該苦惱了多久，爸爸只要你好好生活就好了，我尊重你的決定」，令他感受到爸爸的真心。

▲崔敏煥離婚離得很突然，震撼演藝圈。（圖／翻攝自ig）



在養育小孩的過程中，崔敏煥認知到父母的重要性，「我也想成為像爸爸那樣的爸爸，要對孩子更好」，當想到3個小孩時，就讓他更鞭策自己成為一名好的父親。《超人回來了》最新一集完整內容於14日晚間播出，崔敏煥與爸爸的互動掀起關注。