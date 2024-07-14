婁峻碩鐵粉夜排16小時「塞爆京站1F」　合體曹佑寧露超巨二頭肌

記者黃庠棻／台北報導

愛情電影《夏日的檸檬草》由李沐、曹佑寧、婁峻碩主演，14日下午在京站一樓舉辦「搶先追愛」預售票首賣會，3人合體人氣超高，尤其影歌雙棲的婁峻碩現身，吸引許多鐵粉從前一天晚上10點就開始排隊，算一算總共等待了16個小時，只為跟他拍上一張照。

▲曹佑寧、李沐、婁峻碩出席《夏日的檸檬草》售票會。（圖／記者李毓康攝）

除了在歌唱圈中努力，婁峻碩近日主演電影《夏日的檸檬草》，在片中跟李沐是青梅竹馬，偷偷暗戀女方。戲外，婁峻碩人氣超高，吸引粉絲徹夜排隊，讓他在舞台上感動感謝歌迷的支持，一句「謝謝大家」，就引起現場所有人的尖叫。

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▲婁峻碩粉絲為他夜排16小時。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，曹佑寧、婁峻碩的合體也讓在場影迷相當激動，尤其是兩人壯碩的身材，當場被主持人cue露手臂肌，雙方都掀起袖口，大方秀出結實的二頭肌線條，又一次讓所有粉絲瞬間尖叫聲爆棚。

▲曹佑寧秀出健壯手臂。（圖／記者李毓康攝）

此外，女主角李沐也分享了跟曹佑寧、婁峻碩合作的趣事，透露3人在高雄拍戲時，某天晚上10點看到曹佑寧拿著宵夜，讓她相當震驚，這時男方驕傲地說「我吃宵夜隔天會長比較好看」，這句「炫耀文」立刻讓全場羨慕到爆。

▲曹佑寧、李沐、婁峻碩出席《夏日的檸檬草》售票會。（圖／記者李毓康攝）