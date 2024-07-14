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黃子韜爆「城堡＋滿山粉紅花」求婚徐藝洋！　戀情瘋傳4年完整時間軸

記者張筱涵／綜合報導

大陸藝人黃子韜和徐藝洋年初合體錄製《跟我出遊吧》時，就有被說應該要公開戀情了，果然今（14日）發出在海邊親吻、牽手的閃照認愛。他們也曾被爆在節目中求婚成功，再次引起熱烈討論。

▲▼黃子韜 徐藝洋。（圖／翻攝自微博／黃子韜、徐藝洋）

▲黃子韜、徐藝洋公開戀情。（圖／翻攝自微博／黃子韜、徐藝洋）

黃子韜今天發出和徐藝洋的親吻意境照，甜蜜告白「願我們永遠是我們」，女方也同時發文「日落海邊，許個心願」，照片配得則是他們牽手漫步在海灘上，兩位都是現今在大陸很紅的年輕藝人，宣布戀情引發廣大關注，很快就登上微博熱搜。

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▲黃子韜和徐藝洋的緋聞傳了兩年，卻始終不認戀情。（圖／翻攝自微博／ACE-YOUNGKINGYOUNGBOSS、徐藝洋-Yiyang）

而今年曾有網友爆料，黃子韜向徐藝洋求婚成功，且過程可能會在《跟我出遊吧》播出，當時爆料的圖片中，可見小山丘佈滿粉色花朵，還有可愛的貓貓狗狗裝飾，以及城堡和粉紅階梯，十分夢幻。

▲▼黃子韜徐藝洋。（圖／翻攝自微博／吃瓜群眾CJ）

▲▼黃子韜被爆求婚徐藝洋。（圖／翻攝自微博／吃瓜群眾CJ）

▲▼黃子韜徐藝洋。（圖／翻攝自微博／吃瓜群眾CJ）

【黃子韜、徐藝洋感情時間軸】

2020年

5月：黃子韜擔任《創造營2020》導師，徐藝洋則是作為他的公司旗下藝人參賽，兩人之間的親密互動傳出緋聞。

6月22日：龍韜娛樂澄清「黃子韜，龍韜娛樂小韜總；徐藝洋，龍韜娛樂簽約藝人，僅此而已」。

7月5日：徐藝洋在《創造營2020》出道失敗，黃子韜發長文鼓勵對方：「妳的花路現在才剛剛開始。」

7月6日：黃子韜微博原本都是0關注，第一人獻給徐藝洋。同時，徐藝洋也被發現Instagram唯一關注的是黃子韜。

8月18日：黃子韜自創曲〈冰淇淋〉，歌詞充滿甜蜜告白，像是「和喜歡的人一起，那麼去哪裡都可以，別問我什麼問題，想做什麼都依你，我要享受這種甜蜜」、「在沙灘閉上了眼睛，不管帶幾個手機，一定會自動關機，我要享受這種甜蜜」。更和徐藝洋一起表演，還有摸頭的親暱互動。

11月13日：黃子韜直播否認和徐藝洋不是戀人，「辛辛苦苦捧出來的人，說是我女朋友？唉…都是我的妹妹，我公司的藝人都是我的家人。」

2022年

2月：黃子韜被網友爆料用和徐藝洋的合照當頭貼，但他在事後否認「不實消息」。

4月：黃子韜和徐藝洋被拍到一起回家。

9月：黃子韜和徐藝洋被拍到一起逛超市，也被拍到帶女方和家人聚餐。

11月：黃子韜和徐藝洋被大陸狗仔拍到搬家，疑似開始同居。

2023年

2月14日：黃子韜和徐藝洋穿情侶裝到餐廳用餐被網友巧遇，疑共度情人節。

8月22日：黃子韜和徐藝洋在香港被巧遇，同樣穿著情侶裝，疑共度七夕。

10月：黃子韜被網友爆料在南韓夜店以大螢幕告白徐藝洋。

2024年

4月11日：黃子韜和徐藝洋合體錄綜藝節目，挽手、騎馬、共享餐點全被拍。

4月29日：黃子韜被爆向徐藝洋求婚，黃子韜經紀人5月3日表示「不好意思，這是藝人私人事情，我不方便回應」。

7月1日：黃子韜和徐藝洋被爆登記結婚，黃子韜經紀人表示「不要聽風就是雨，就是謠言啊」。

7月8日：黃子韜和徐藝洋共同出演的《跟我出遊吧》預告曝光，徐藝洋：「他說『我們公開吧』，就這句話對我來說就有點像，我們好像從這一刻才真正在一起。」

7月14日：黃子韜和徐藝洋公開戀情。

▲黃子韜徐藝洋時間軸。（圖／ETtoday製）

▲黃子韜徐藝洋時間軸。（圖／ETtoday製）

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