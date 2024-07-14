台北幼兒園性侵惹眾怒！　歐陽靖怒轟1弊病：把小孩送托育就是賭一把

記者田暐瑋／綜合報導

台北市某私立幼兒園園長之子2022年被爆涉嫌性侵幼兒，長達1年的調查期間狼師未停職，仍持續犯罪，受害女童增至20人，狼師更拍攝600多部犯案影片，引起社會公憤。同樣身為母親的藝人歐陽靖因此失眠，心痛不解未成年孩童的生命價值究竟是如何被定義，更質疑1弊病：「所以大人剝奪未成年人的生存權，甚至侵害兒童也不會被立即重罰？」

▲歐陽靖因台北幼兒園事件失眠。（圖／翻攝自歐陽靖臉書）



歐陽靖14日凌晨發文，對於台北幼兒園事件感到心痛，對於未成年孩童的生命價值在法律上的定義感到困惑，質疑法律是否將青少年、幼兒和嬰兒的人權分別視為成年人的1/2、1/4和1/10，「是這樣算的嗎？所以大人剝奪未成年人的生存權，甚至侵害兒童也不會被立即重罰？」

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有網友因擔心小小孩表達能力不好，受欺負卻無法明確說出來，決定自學直到上小學，但這僅適用於有後援或能全職育兒的家庭，都會區的雙薪家庭根本無法做到，只能將小孩送托育機構，歐陽靖更替父母們發聲：「把小孩送托育就是賭一把。口口聲聲地說孩子是未來的希望、積極鼓勵生育，但連嬰幼童托育安全都無法保障的環境⋯離育兒友善四個字實在是太遠太遠了。」最後更無奈表示：「身為家長，我們只能教孩子保護自己。」

▲歐陽靖。（圖／翻攝自臉書／歐陽靖）



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歐陽靖臉書全文：

深夜睡不著⋯覺得很多事情難以理解。

在這個社會中，未成年孩童的生命價值在法律上是如何被定義的？青少年擁有的是1/2個成年人的人權、幼兒是1/4個人的人權，然後嬰兒是1/10個人的人權⋯⋯是這樣算的嗎？

所以大人剝奪未成年人的生存權，甚至侵害兒童也不會被立即重罰？

記得曾有網友說因為擔心小小孩表達能力不好，受欺負了不會說，所以決定自學直到上小學⋯但那是有後援家庭或有人能全職育兒的選項，都會區的雙薪家庭根本沒辦法，把小孩送托育就是賭一把。

口口聲聲地說孩子是未來的希望、積極鼓勵生育，但連嬰幼童托育安全都無法保障的環境⋯離育兒友善四個字實在是太遠太遠了。

最無奈的是，身為家長，我們只能教孩子保護自己。

