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曾智希備孕退出《天道》卻接新戲　遭質疑「為戲份跳槽」還原真相

記者蔡宜芳／綜合報導

女星曾智希日前宣佈加入民視八點檔《愛的榮耀》，由於她先前為了備孕休息，在《天道》中演到第50集就被寫死，也引發外界質疑她為戲份跳槽的聲浪。對此，曾智希13日在社群做出回應，還原自己接下新節目、新戲的經過和原因，強調目前只希望能夠順利當媽。

▲▼曾智希備孕卻接新戲　遭疑「為戲份跳槽」還原真相。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

▲曾智希日前宣佈加入《愛的榮耀》。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

曾智希透露，自從備孕失敗後，她的生活充滿了負面情緒，就在這個時候，節目《哈囉你有事嗎？》來邀她，老公陳志強也非常鼓勵她接下這個工作、希望她不要再將自己關在家裡。後來，《愛的榮耀》來邀她飾演「惠君」，她覺得這是老天爺在鼓勵自己，希望能透過演出這個角色，暫時忘記備孕的壓力。

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▲▼曾智希備孕卻接新戲　遭疑「為戲份跳槽」還原真相。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

▲曾智希和陳志強結婚兩年，肚皮至今仍無動靜。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

曾智希表示，其實在《天之驕女》殺青之後，她就開始積極備孕，「所以《天道》來找的時候，真的是因為這個角色規劃只有50集我才會接下，因為我後面的取卵、植入時間都已經規劃好了。」在接拍《天道》後，她的取卵等規劃都延期，唯獨手術時間無法更改，「所以才會在我剛動完婦科手術還在休養就必須拍翻車戲。」

曾智希說，其實懷孕一直都在自己的人生規劃中，「只是可能緣分還沒到，所以路走得比一般人還艱辛。」她也請外界無需揣測她是否是為了拿更多戲份才離開《天道》，「我現在只希望下一次的植入可以很順利！」

▲▼曾智希備孕卻接新戲　遭疑「為戲份跳槽」還原真相。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

▲▼曾智希回應跳槽說。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

▲▼曾智希備孕卻接新戲　遭疑「為戲份跳槽」還原真相。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

【曾智希全文】

前幾天跟錦雯姐聊天的時候，她對我的嚴重I人感到驚訝，她跟我說那妳可以演惠君真的太好了！剛好可以藉由角色讓自己活潑。

其實從植入失敗後，我的生活充滿負面情緒，所以當《哈囉你有事嗎？》來邀約的時候，陳志強非常鼓勵我接下這個工作，不要再把自己關在家裡。後來惠君這個角色來找我，我想這也是老天爺在鼓勵我，希望藉由惠君的樂天讓我暫時忘記備孕的煩惱跟壓力。

其實在《天之驕女》殺青之後，我就開始積極備孕，所以《天道》來找的時候，真的是因為這個角色規劃只有50集我才會接下，因為我後面的取卵、植入時間都已經規劃好了，答應接下後，這些規劃也延期，唯獨手術時間沒辦法改，所以才會在我剛動完婦科手術還在休養就必須拍翻車戲。其實懷孕一直都在我的人生規劃裡，只是可能緣分還沒到，所以路走的（得）比一般人還艱辛，大家也不用猜測我是不是為了更多的戲份還是為了下一檔，我現在只希望下一次的植入可以很順利！

我很謝謝每一個給我機會的製作單位、電視台！謝謝你們對我的愛跟照顧！也謝謝一直支持我的你們。

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