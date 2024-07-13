米可白認有「容貌焦慮」揭北漂辛酸！見女星們年輕貌美嘆：很不安

記者劉宛欣／綜合報導

藝人米可白自兒童台轉戰演藝圈，去年更憑藉著《牛車來去》獲得金鐘女配角獎，亮眼表現備受肯定。平時經常透過社群帳號分享日常生活的她，13日突然有感而發，在臉書發文坦言自己有容貌焦慮，也提到自己背景不如人，但媽媽總是給予她最溫暖的鼓勵。

▲米可白經常透過臉書分享日常心情。（圖／翻攝自米可白臉書）

米可白13日在臉書寫下長文，提到自己從中部「北漂」到台北打拼事業，19歲就離家發展，她表示「我什麼都不懂，為了改善家裡的經濟 什麼通告都接」，怕高仍克服了在空中被拋來拋去，肩頸不好也忍著撞氣球，還曾經在大熱天匍伏前進導致雙手起水泡，沒學過演戲的她，為了能扮演好角色，一口氣做功課看了十幾部的戲。

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▲米可白長文感嘆在演藝圈打拼的歷程。（圖／翻攝自米可白臉書）

米可白坦言曾遇到不公平的對待，但她從來沒有害怕過，「我不怕辛苦，只要有機會能演出，我一定會好好把握」，她感嘆自己沒有背景與厲害的人脈，直言「就像我媽媽說的，妳要成功就不要感到害怕，努力前進，用心總有一天會被大家看到。」



米可白擁有亮眼外貌，但還是有容貌焦慮，也會對工作感到不安，看到圈內的藝人們一個比一個還要年輕、漂亮，讓她相當擔憂，所幸媽媽還是不斷鼓勵她「妳看妳站出來就是不一樣，要有信心 妳很棒」，讓她感動向媽媽告白「謝謝我最愛的黃玲玲小姐（米可白媽媽），總讓我覺得好溫暖，我要為了妳繼續閃耀」。