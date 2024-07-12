連轟江坤俊小三遭批「愛管別人家務事」！　律師李怡貞回擊

記者劉宛欣／綜合報導

已婚名醫江坤俊被爆接送護理師回家並同住一夜，重挫愛家好男人形象，即便正宮力挺仍無法止住輿論。網紅律師李怡貞多次透過社群以及節目發聲砲轟江坤俊，卻遭部分網友批評她多管閒事，甚至有人質疑「只是拍到過夜，也敢叫人家小三？」對此她不甘示弱，正面透過臉書回擊。

▲江坤俊外遇風波仍是輿論焦點。（圖／翻攝自Facebook／江坤俊）

李怡貞在臉書分享，有人質疑她「別人家的家務事，妳這個外人管那麽多幹嘛？」她對此不以為意回擊「還真的很抱歉，我就家事律師不然是要怎樣？」她直稱護理師為小三，也被批評「只是拍到過個夜而已，也敢叫人家小三？」她則傻眼回答「只是過個夜而已⋯嗯⋯對，我就管她叫小三，歡迎提告」。

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▲李怡貞多次透過臉書砲轟江坤俊與小三。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

由於江坤俊的老婆力挺另一半，發聲強調「家庭狀況一切良好」，李怡貞公開多次砲轟的舉動雖是將砲口對準小三與江坤俊，但也被質疑打臉了正宮，她對此回應道「與其說我打臉正宮，不如說我馬景濤式搖醒正宮。而且節目裡很明顯，我打臉的是外遇夫和小三」。

李怡貞日前遭影射抹黑成是江坤俊小三，她為此怒發聲：「現在抹黑的手法推陳出新，直接把我的照片配標題誤導民眾耶，我現在是小三是不是？」原來近期有臉書貼文寫著「小三愛擺正宮姿態」，下方卻放著江坤俊的照片，以及李怡貞大翻白眼的自拍照，讓她直呼「欸，我沒有吃那麼差耶」。