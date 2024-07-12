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吳怡霈「一口氣點4菜」被日籍尪質疑　曝台日用餐差異：誰管你！

記者蔡宜芳／綜合報導

女星吳怡霈在去年嫁給日籍老公Akira，她近日隨著丈夫回到日本度假，沒想到卻因為一口氣點了四道菜，被丈夫質疑「為何不慢慢點餐」，她也為此於12日發文分享台日的用餐文化差異。

▲▼吳怡霈「一口氣點4菜」被日籍尪質疑　曝台日用餐差異：誰管你！（圖／翻攝自Facebook／吳怡霈(Patty)）

▲吳怡霈在去年嫁給日本男友。（圖／翻攝自Facebook／吳怡霈(Patty)）

吳怡霈在貼文中分享道，Akira表示日本人點餐的方式有一定的順序，首先是先點飲料和酒，然後點一、兩道快速上桌的小菜，如毛豆、冷豆腐或沙拉，接著再慢慢考慮炒菜、炸物、滷菜或烤物。當酒喝完後，日本人會再點幾輪酒，然後在用餐接近尾聲時，會再點拉麵、飯糰或茶泡飯等食物，接下來就是無限續攤。

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▲▼吳怡霈「一口氣點4菜」被日籍尪質疑　曝台日用餐差異：誰管你！（圖／翻攝自Facebook／吳怡霈(Patty)）

▲吳怡霈分享台日用餐文化的不同。（圖／翻攝自Facebook／吳怡霈(Patty)）

不過，對於丈夫的說法，吳怡霈說：「我說，誰管你！台灣點餐就是『全部通通上』！吃完！閃人！下次再約喔掰掰！」引網友同感表示「沒錯沒錯！每次去居酒屋不點飲料店員都會一直問」、「真的，急死我了，餓扁了，太多規矩」、「看我們台灣吃飯多有效率」。

【吳怡霈全文】

日本男子對於我的點餐方式不理解
我一口氣點了4道料理上桌
被說：為什麼點餐不慢慢點？
他說 日本人點餐一定

1.とりあえずビール
總之先點飲料跟酒！酒來乾杯後再說
2.很快上來的小菜點1-2個
冷的菜譬如 枝豆(毛豆）、冷や奴（冷豆腐）、サラダ（沙拉）
3.炒的、炸的、滷的、烤的（慢慢想）
4.酒已經喝完了，再點幾輪酒
5.締め　就代表要結束了
日本人會吃ラーメン（拉麵）、おにぎり（飯糰）、お茶漬け(茶泡飯）
6.二次会、三次会、無限續攤

我說，誰管你！台灣點餐就是「全部通通上」！吃完！閃人！下次再約喔掰掰

由 @wuipei29 發佈
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