高嘉瑜大展歌喉張立東霧煞煞　花花、短今狹路相逢血壓爆高

記者葉文正／台北報導



台視《全員請上車》邀請到「港湖女神」高嘉瑜、小鐘、潘映竹、短今等一起上節目玩遊戲，節目祭出全新賽制選擇在百貨內闖關，透過多項猜謎任務累積金幣，最後還有機會抱回百貨好禮。

▲短今跟花花陷入苦戰 。（圖／台視提供）

首個關卡推出讀嘴型猜歌名的遊戲，愛唱歌的高嘉瑜自信爆棚，一連說出幾位熟悉的歌手名單，並在賽前飆唱招牌歌曲〈隱形的翅膀〉，被眾人誇讚歌喉有進步，高嘉瑜也開玩笑表示：「自從我唱了〈隱形的翅膀〉後，張韶涵就不敢回來唱了。」闖關時高嘉瑜賣力熱唱歌詞，可惜隊友張立東卻抓不到關鍵字，讓高嘉瑜數度瞪大眼睛示威，還激動到不停剁腳，賽後張立東更害怕表示：「她剛一直瞪我欸」。

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▲高嘉瑜猛瞪張立東。（圖／台視提供）

而另一關卡製作單位則復刻經典的估價遊戲，只要在限時內猜中商品售價就可以將好禮帶回家，花花和短今兩人組隊挑戰，對數字不敏感的短今猜得很吃力，在同一個價格區間內頻頻卡關；花花則是腎上腺素飆升，要挑戰在短時間內全破關，過程相當激動，甚至被王少偉虧笑說很像血壓爆高，花花猜完後也扶著頭表示：「高血壓要衝起來了，我現在頭有點暈」，兩人事後笑說因為長得比較高，所以神經傳達比較慢。

▲短今。（圖／台視提供）