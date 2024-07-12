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蔡阿嘎發聲粉碎鬧翻謠言！　「久違合體嘎妹」無奈：別擴大解讀

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎公布解雇資深員工蘿拉的真相，是因為對方利用AB合約詐財高達8位數，雙方目前正在走法律程序。沒想到近日卻被網友發現他將多部有蘿拉入鏡的影片封面照P上AB優酪乳，堂妹「嘎妹」Iris的臉也被遮起來，瞬間掀起網路熱議背後內幕，12日他為此親自曬出與Iris合照表示「不是網路亂傳的那樣」。

▲▼蔡阿嘎 嘎妹。（圖／翻攝自Instagram／yga0721、YouTube／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎與Iris久未同框，引發外界猜測。（圖／翻攝自Instagram／yga0721、YouTube／蔡阿嘎）

蔡阿嘎12日透過社群平台曬出與Iris的兄妹合照，寫下「欸且慢！網友們跟新聞先不要擴大解讀，不是網路亂傳的那樣，家務事家務事～」，親自澄清兩人之間並沒有外界謠傳的鬧翻，照片中可以看到兩人似乎正在錄PODCAST節目，對著鏡頭擺出兩手一攤的姿勢，似乎對於久未同框而遭過度解讀感到無奈。

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▲蔡阿嘎與Iris久違合體。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

▲蔡阿嘎與Iris久違合體。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

此前，有網友在Threads發問「為何蔡阿嘎退追Iris，真的很想知道，世紀之謎，記得以前很常看到姑姑出現在影片裡」，結果先是有粉絲幽默代回「可能只是姐姐（Iris）忙著追星」，接著才釣出本尊回答：「超好笑，我還忙著刷克拉島（南韓人氣男團SEVENTEEN見面會）的票呢！」並未正面回答網友問題。

看到蔡阿嘎久違與Iris合體，網友紛紛留言敲碗「合體一下吧！拍一集打臉那些網路上的人，脆（Threads）跟迪卡（Dcard）聊很大耶」、「話不說不明，亂亂猜，再開一集說個明白吧」，許多資深老粉也放下心中大石直言「看到這張就安心了」、「沒事就好~~~被家人傷害會更痛」。

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