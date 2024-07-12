王淨海灘脫了！解放泳衣「布料少到快包不住」激辣上圍被萬人看光

記者潘慧中／綜合報導

王淨儘管工作忙碌，仍不時會分享生活點滴。她12日便在社群網站打卡位於聖地牙哥的海灘，並且有感而發地說「想去沒有午後雷陣雨的地方」，結果粉絲一往左滑，她的泳裝照立刻讓人為之驚艷！

▲王淨解放泳衣。（圖／翻攝自Instagram／_ginglebellaaa）



照片中，可以看到王淨戴著粉紅色的棒球帽，頭髮梳成辮子垂在胸前。她脫掉杏色無袖罩衫，露出內搭的菱格紋圖案泳衣，完美襯托豐滿上圍，纖細腰身在鏡頭前一覽無遺，下半身搭配寬鬆長褲，展現活力氣息。

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▲王淨在海灘拍照。（圖／翻攝自Instagram／_ginglebellaaa）



有趣的是，當王淨坐在草地上時，前景中有隻手從上方伸出，做出捏住她帽子的動作，她也配合地閉上眼睛，做出被人用手指壓帽子的表情，氛圍輕鬆愉快。

▲王淨本來有穿著杏色罩衫。（圖／翻攝自Instagram／_ginglebellaaa）



鏡頭一拉遠，王淨站在沙灘上，背景是藍天白雲和大海，她低頭注視手中物品的模樣全被拍了下來，照片剛上傳半小時就吸引破萬人按讚！

▲▼王淨不時會與粉絲分享生活。（圖／翻攝自Instagram／_ginglebellaaa）

