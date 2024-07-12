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樂天女孩拖欠薪資問題浮現　零死角女神林岱縈正式回應了

記者葉文正／台北報導

中華職棒樂天球團被爆拖欠樂天女孩薪資，又被爆母企業財務出現狀況，雖然球團出面闢謠，但今天樂天女孩成員之一的林岱縈，在出席紅心字會活動時被問到薪資問題，但她語氣猶豫，現場表示：「可能有些程序有延遲到匯款時間，但我沒聽到母企業財務吃緊。」

▲▼樂天女神林岱縈記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲樂天女神林岱縈記者會。（圖／記者湯興漢攝）

林岱縈被問到樂天女孩欠薪，她則表示：「我覺得我不要再添亂了吧，球團匯款每個月都會有，我自己比較沒有注意，但今年陸續都有收到，我們算是月結，倘若有人被拖延，可能有些程序延遲了匯款時間，我沒聽說母公司財務吃緊，應該也沒那麼嚴重，畢竟是很大集團，也有媒體監督，應該都可以順利拿到錢。」

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▲▼樂天女神林岱縈記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲林岱縈自認有長輩緣。（圖／記者湯興漢攝）

而樂天球團則回應，「由於合約進度問題導致款項延遲，目前正在陸續付款中，預計這個月內完成付款。」

▲▼樂天女神林岱縈記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲林岱縈官司尚未結束。（圖／記者湯興漢攝）

至於她與前經紀人的官司，她說官司也是還在打刑事的部分，「因為我沒有拿到錢，將近七位數沒有拿到，寫真集錢也沒有拿到，應該今年就可以結束了，蠻順利的，還要繼續開庭，今年會有結果。」

她也說沒有擔心終身大事這部分，有妹妹扛就好，現在有追求者，但還在朋友階段，希望男友可以跟我一起當志工，有相同的興趣很重要，也要喜歡唱歌跳舞，最近很喜歡金秀賢，是因為看到他的《淚之女王》，回去追所有的戲，回去追所有的戲，妹妹結婚了，她說另一半就是看了就想要笑的人，看到金秀賢我就會露出姨母笑，就會很開心。」

而她隊友拾元已說明年要結婚，林岱縈也獻上祝福：「上一次球賽他男友（王齊麟）也有來，蠻羨慕他們的感情，畢竟女孩結婚也是很少，大家都會蠻開心，如果我錢有拿回來就大包一點。」

林岱縈今天與老人家們一起與小朋友與長輩們演出，回憶童年與阿嬤的互動，她眼眶泛淚表示：「因為小時候我好愛吃花椰菜，阿嬤就收割了一整麻袋花椰菜，為了讓我帶回台北，回來我媽看到嚇一跳真的太多了，也跟阿嬤去田裡種過花生，接著去去魚塘又去鴨寮，有幫忙種花生，幫忙趕鴨，餵飼料，現在阿嬤年事已高，已經沒有做農事了，這次也很高興與榮幸擔任大使，平常專注在工作，透過到老人中心，多跟老人互動，可以與長輩相處，我們有一天都會變老，會思考如何安心度過晚年，還可以繼續唱歌跳舞很開心。」

對於表演工作，林岱縈也說，「我要跳到不能跳為止，老了要在老人中心繼續跳舞，我也很會寫書法，曾有一長輩還說，把我娶回家看起來就很賢慧，還可以教大家跳舞，說我看起來很會生，屁股很翹，燒飯洗衣都沒問題，長輩們叫我做事，我也不會拒絕，也會想辦法幫忙長輩。」還說他們沒有嫌棄我就很開心，長輩很開心我就開心。

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林岱縈, 樂天

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