江坤俊否認性騷請辭節目！　鄭凱云發長文：不能做錯事還不承認

記者陳芊秀／綜合報導

名醫江坤俊近日爆出性騷擾TVBS主播鄭凱云，目前已經發聲明請辭節目，但強調絕無性騷。鄭凱云12日發長文，其中提及：「我也教導孩子，絕不能欺負人不能做錯事還不承認，但反過來，被欺負時，也不能悶聲挨打，得出聲喝斥、得尋求正義……。」

▲江坤俊涉緋聞風波，已請辭《健康2.0》。（圖／翻攝自Facebook／江坤俊）

江坤俊除了被爆婚內出軌護理師，又涉及性騷擾主持《健康2.0》的TVBS主播鄭凱云，TVBS本月5日回應《ETtoday星光雲》：「曾收到了性別平等工作法的申訴，並立即召開性平會進行調查。」而他9日透過臉書發出嚴正聲明：「我絕無性騷一事！性平委員會有接受陳情調查，我已把前因後果說明清楚，並將相關證據皆提交性平委員會。籲請媒體不要再捕風捉影、刊載不實內容。」



[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭凱云發文。（圖／翻攝自IG）

鄭凱云在TVBS對外發出回應時，第一時間曾PO文「感謝大家雪片般的關心，收到滿滿的愛和溫暖！」她12日發出長文，內容充滿了對家人的深厚愛意，並強調她絕不會做出讓家人感到羞恥、痛苦或難堪的事情。她提到成為母親後，「我也教導孩子絕不能欺負人，更不能做錯事還不承認，但反過來，被欺負時，也不能悶聲挨打，得出聲喝斥、得尋求正義……。」她坦承，尋求正義的過程可能充滿困難，可能需要耗費大量的心力，但是，當需要捍衛自己時，就必須有勇氣堅持下去。她感謝那些在這段時間給予她鼓勵與支持的朋友們，讓她在面對失望時，也能感受到希望的光芒。

最後鄭凱云引用一句話：「發光並非太陽的專利，你也可以。」藉此勉勵，無論面對多麼黑暗的夜晚，都要相信最終會迎來黎明，並且當太陽升起的那一刻，要有勇氣昂首前行。



【鄭凱云IG全文】

我很愛我的家人

絕對不會做出讓他們蒙羞、痛苦、難堪的事

從小爸媽就教我

做人要抬頭挺胸

凡事對得起自己的良心

成為母親後

我也教導孩子

絕不能欺負人

更不能做錯事還不承認

但反過來

被欺負時

也不能悶聲挨打

得出聲喝斥、得尋求正義……

雖然正義可能姍姍來遲

雖然路途可能滿佈荊棘

雖然堅持可能身心俱疲

但，該挺身捍衛自己時

就該勇敢堅強不退卻

謝謝這麼多我認識不認識的朋友

這段時間給我的鼓勵與支持

謝謝你們讓我在暗夜中

對某些人事物極度失望的同時

感受到光亮與溫暖

很喜歡一句話：「發光並非太陽的專利，你也可以」

再怎麼陰暗的黑夜終會過去

當太陽升起的那一刻

一起昂首前行