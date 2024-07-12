「3C沒有毒，有毒的是不想花心力陪伴」　歐陽靖3育兒原則：身教最重要

記者劉宜庭／綜合報導

女星歐陽靖今（12日）分享對於孩子使用3C產品的看法與育兒方式，引起了廣大網友的關注。她在文中提到，有網友提問該如何讓小孩不玩手機？但她坦言自己並不反對孩子使用3C產品，認為重點在於如何正確引導。

▲歐陽靖常在社群網站分享生活日常。（圖／翻攝自Facebook／GinOy歐陽靖）

回憶起孩子新生兒時期，有網友建議歐陽靖家中不要裝電視機，認為電視對孩子不好。然而，她的母親譚艾珍霸氣回應：「我就是演電視的！為什麼不能給小孩看電視？」因此，她們家的電視機就堂而皇之地放在客廳中央。孩子「新醬」嬰兒時期開始，就看原文的《阿奇幼幼園》、《藍色小腳印》等節目，最近則喜歡看Trolls魔髮精靈、Mr Beast的YouTube頻道，以及「皇后合唱團」的波希米亞狂想曲MV。

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至於平板的使用，歐陽靖也毫不避諱地說，新醬有自己的平板，她為他設定了YouTube Kids，並安裝了幾個適合幼兒的遊戲。她強調，自己會和孩子一起看平板，一邊看一邊討論，讓孩子自己選擇節目並表達喜好。奇妙的是，這樣的育兒方式並沒有讓新醬沉迷於3C產品，相反的，他更喜歡畫畫、觀察自然生態、跳舞或和媽媽聊天。

歐陽靖認為，3C產品本身沒有毒，有毒的是不願花心力陪伴的育兒方式，「我完全不限制小孩使用3C，但我自己做了什麼？我在小孩面前幾乎不滑手機。陪伴他時我不滑手機、一起吃飯時媽媽更是絕對不滑手機！」她相信，孩子在這樣的環境中會認為3C產品並不是生活的必需品。

▲對於育兒，歐陽靖認為身教是最重要的。（圖／翻攝自Facebook／GinOy歐陽靖）

歐陽靖也分享了一些原則，包括不用3C產品育兒，而是「3C共讀」，陪伴孩子一起觀看並進行機會教育；嚴格控制時間，裝抗藍光螢幕保護貼；大人自己要減少在孩子面前滑手機，身教重於言教。她提醒家長們，與其嚴格禁止孩子使用3C，不如給予正確的引導和陪伴，讓孩子能夠明辨網路上的真假是非。

「很多忙碌的家長在外讓孩子看一下平板，自己才能專心做事或好好吃頓飯，卻被3C魔人指責，指責的人怎麼不自己來當陪玩姊姊、陪玩哥哥？」歐陽靖坦言，這番話有可能會引來一些爭議，「一定會有超愛上網的3C魔人來留言吵架，所以我不打算回應了。」

不過，歐陽靖也強調，「媽媽不愛滑手機，因為媽媽說這個世界上有太多太多比網路有趣的事情了！我也要去探索！」這才是她想傳達給孩子的價值觀，「而新醬現在確實如此認為。」