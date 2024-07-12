ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「3C沒有毒，有毒的是不想花心力陪伴」　歐陽靖3育兒原則：身教最重要

記者劉宜庭／綜合報導

女星歐陽靖今（12日）分享對於孩子使用3C產品的看法與育兒方式，引起了廣大網友的關注。她在文中提到，有網友提問該如何讓小孩不玩手機？但她坦言自己並不反對孩子使用3C產品，認為重點在於如何正確引導。

▲歐陽靖（圖／翻攝自Facebook／GinOy歐陽靖）

▲歐陽靖常在社群網站分享生活日常。（圖／翻攝自Facebook／GinOy歐陽靖）

回憶起孩子新生兒時期，有網友建議歐陽靖家中不要裝電視機，認為電視對孩子不好。然而，她的母親譚艾珍霸氣回應：「我就是演電視的！為什麼不能給小孩看電視？」因此，她們家的電視機就堂而皇之地放在客廳中央。孩子「新醬」嬰兒時期開始，就看原文的《阿奇幼幼園》、《藍色小腳印》等節目，最近則喜歡看Trolls魔髮精靈、Mr Beast的YouTube頻道，以及「皇后合唱團」的波希米亞狂想曲MV。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於平板的使用，歐陽靖也毫不避諱地說，新醬有自己的平板，她為他設定了YouTube Kids，並安裝了幾個適合幼兒的遊戲。她強調，自己會和孩子一起看平板，一邊看一邊討論，讓孩子自己選擇節目並表達喜好。奇妙的是，這樣的育兒方式並沒有讓新醬沉迷於3C產品，相反的，他更喜歡畫畫、觀察自然生態、跳舞或和媽媽聊天。

歐陽靖認為，3C產品本身沒有毒，有毒的是不願花心力陪伴的育兒方式，「我完全不限制小孩使用3C，但我自己做了什麼？我在小孩面前幾乎不滑手機。陪伴他時我不滑手機、一起吃飯時媽媽更是絕對不滑手機！」她相信，孩子在這樣的環境中會認為3C產品並不是生活的必需品。

▲歐陽靖。（圖／翻攝自Facebook／GinOy歐陽靖）

▲對於育兒，歐陽靖認為身教是最重要的。（圖／翻攝自Facebook／GinOy歐陽靖）

歐陽靖也分享了一些原則，包括不用3C產品育兒，而是「3C共讀」，陪伴孩子一起觀看並進行機會教育；嚴格控制時間，裝抗藍光螢幕保護貼；大人自己要減少在孩子面前滑手機，身教重於言教。她提醒家長們，與其嚴格禁止孩子使用3C，不如給予正確的引導和陪伴，讓孩子能夠明辨網路上的真假是非。

「很多忙碌的家長在外讓孩子看一下平板，自己才能專心做事或好好吃頓飯，卻被3C魔人指責，指責的人怎麼不自己來當陪玩姊姊、陪玩哥哥？」歐陽靖坦言，這番話有可能會引來一些爭議，「一定會有超愛上網的3C魔人來留言吵架，所以我不打算回應了。」

不過，歐陽靖也強調，「媽媽不愛滑手機，因為媽媽說這個世界上有太多太多比網路有趣的事情了！我也要去探索！」這才是她想傳達給孩子的價值觀，「而新醬現在確實如此認為。」

►陸直播主「直接喝食用油」千人見證！　多次灌嘴自證品質

►為歐陽妮妮戒掉10年菸癮！　張書豪忍了2個月：想陪愛的人久一點

►「金秀賢樹」找到了！台北打卡新聖地　百人狂刷5星好評：太強

►演唱前出交通意外！「鐵肺蘿莉」黃霄雲坐輪椅現身　臉、腿全受傷

【ETStar開課了】

想增肌減脂、增加職場競爭力、培養社交手腕？

限時大優惠（進入學習平台）

步驟1：點選課程「立即結帳」
步驟2：輸入折扣碼「sherryliu，按使用折扣，即可享早鳥優惠再打9折

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG…發文曝困境

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG…發文曝困境

「常被搭訕開房間」飽受困擾！　日甜美正妹果斷剃髮…對比照曝引熱議

「常被搭訕開房間」飽受困擾！　日甜美正妹果斷剃髮…對比照曝引熱議

蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！她親揭消失影片真相⋯首回應：忙著呢

蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！她親揭消失影片真相⋯首回應：忙著呢

Kim曬Nico老公視角泳裝照　被抓包「修到欄杆歪掉」回答超懂生存

Kim曬Nico老公視角泳裝照　被抓包「修到欄杆歪掉」回答超懂生存

成人展員工爆「常被要公關票」！蔡阿嘎急PO VIP截圖：我都自己買

成人展員工爆「常被要公關票」！蔡阿嘎急PO VIP截圖：我都自己買

孫安佐呼麻另有內幕！　住泰14年女星岳庭揭「警方真實反應」

孫安佐呼麻另有內幕！　住泰14年女星岳庭揭「警方真實反應」

佩佩站日本老街自拍　「後方驚現詭異臉」她自我安慰：一定是面具

佩佩站日本老街自拍　「後方驚現詭異臉」她自我安慰：一定是面具

購物天后電話講一半「突發怪聲」！友驚：邊聊邊榨乾老公 陳真羞認了

購物天后電話講一半「突發怪聲」！友驚：邊聊邊榨乾老公 陳真羞認了

反骨孫生遭控性騷「酷炫認不意外」！　直播撂重話：不要跟他出去

反骨孫生遭控性騷「酷炫認不意外」！　直播撂重話：不要跟他出去

《家有阿福》童星離奇陳屍車中！　享年46歲…身旁服務犬也身亡

《家有阿福》童星離奇陳屍車中！　享年46歲…身旁服務犬也身亡

快訊／坎城影后雪莉杜瓦離世！享壽75歲　拍完《鬼店》被爆崩潰退圈

快訊／坎城影后雪莉杜瓦離世！享壽75歲　拍完《鬼店》被爆崩潰退圈

江坤俊否認性騷請辭節目！　鄭凱云發長文：不能做錯事還不承認

江坤俊否認性騷請辭節目！　鄭凱云發長文：不能做錯事還不承認

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG…發文曝困境

「常被搭訕開房間」飽受困擾！　日甜美正妹果斷剃髮…對比照曝引熱議

蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！她親揭消失影片真相⋯首回應：忙著呢

Kim曬Nico老公視角泳裝照　被抓包「修到欄杆歪掉」回答超懂生存

成人展員工爆「常被要公關票」！蔡阿嘎急PO VIP截圖：我都自己買

孫安佐呼麻另有內幕！　住泰14年女星岳庭揭「警方真實反應」

佩佩站日本老街自拍　「後方驚現詭異臉」她自我安慰：一定是面具

購物天后電話講一半「突發怪聲」！友驚：邊聊邊榨乾老公 陳真羞認了

反骨孫生遭控性騷「酷炫認不意外」！　直播撂重話：不要跟他出去

《家有阿福》童星離奇陳屍車中！　享年46歲…身旁服務犬也身亡

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

歐陽靖, 3C, 育兒

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 孫可芳產後3個月「吐最大煩惱」！PO掉淚圖：沒後援的人以後怎麼辦
  2. 一粒換全黑裝「褲子激短」！變暗黑美少女　眼神游移：越拍越尷尬
  3. 江坤俊否認性騷請辭節目！　鄭凱云發長文：不能做錯事還不承認
  4. 台劇《美食無間》翻紅「烤五花肉紅到南韓」　韓網大讚：懂吃喔！
  5. 「3C沒有毒，有毒的是不想花心力陪伴」　歐陽靖3育兒原則：身教最重要
  6. 寫真女星遭下藥性侵！經紀人被逮補…猖狂背景「小栗旬恩人女婿」
  7. 蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！她親揭消失影片真相⋯首回應：忙著呢
  8. 崔子結婚1年要當爸了！「美人嬌妻曝光」幸福曬超音波　甜蜜討親親
  9. 泰BL劇《職業替身》今日完結！翻拍人氣小說壓力大…UpPoom神回應
  10. 台灣之光！奧斯卡提名導演王湘聖將回台　《弟弟》亞洲日舞影展放映

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366