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寫真女星遭下藥性侵！經紀人被逮補…猖狂背景「小栗旬恩人女婿」

記者陳芊秀／綜合報導

日本發生一起20多歲女藝人遭人下安眠藥性侵，嫌犯是41歲經紀人細川拓，被警方依涉嫌猥褻綁架和不同意性交逮捕，案件惡劣加上涉及娛樂圈震驚社會。而細川拓被發現來頭不小，過去在知名娛樂公司「Tristone Entertainment」擔任要職，更被挖出是小栗旬恩人的女婿，在圈內相當有名。

▲▼知名經紀人細川拓涉嫌性侵女藝人被逮捕，被起底是小栗旬恩人女婿。（圖／翻攝自X）

▲知名經紀人細川拓涉嫌下藥性侵女藝人被逮捕。（圖／翻攝自X）

據《女性SEVEN》報導，性侵案發生在4月4日，受害女性20多歲，曾出版過寫真集，與細川拓在涉谷一家韓國料理餐廳聚餐，雙方是第二次見面，途中感到頭暈目眩、呼吸困難，且記憶斷斷續續，隨後被帶到飯店，女子回家後，家人發現異狀並撥打了119報警，當天便向警察局報案。娛樂圈人士透露，細川拓曾是「Tristone Entertainment」相關公司的高層，因為女性問題以及金錢糾紛離職，2019年與知名唱片公司簽約業務委託，自稱是娛樂製作人，並持續在娛樂圈工作。

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細川拓曾負責歌手miwa、男星坂口健太郎的工作，並為兩人合作的電影擔任副製作人。他態度強勢，愛穿有大LOGO的衣服，並吹噓「我在娛樂圈很有影響力」，而本人其實沒有實際成績，卻在圈內能如此猖狂，原因是妻子的母親，過去是挖掘小栗旬的恩人，但是已經離世，他後來在「Tristone Entertainment」擔任高層，也是因為早已逝世的丈母娘生前非常疼愛他。

小栗旬曾在節目中談及被恩人挖掘的過程。他15歲被對方簽約進「Tristone Entertainment」，經紀人罹癌離世前交代他要好好工作，後來不負期待果真成名，但是經紀人已經離世。當時公司藝人快走光，他雖有機會投入其他大公司，仍感謝恩人提拔續留，如今不但成為實力派演員，現在已經升任公司社長，對於恩人女婿犯下大錯，業界人士推測對小栗旬也是一大打擊。

▲▼知名經紀人細川拓涉嫌性侵女藝人被逮捕，被起底是小栗旬恩人女婿。（圖／翻攝自X）

▲▼知名經紀人細川拓涉嫌性侵女藝人被逮捕，被起底是小栗旬恩人女婿。（圖／翻攝自X）

▲細川拓被起底是小栗旬恩人的女婿，小栗旬接任公司社長，他早前因女性與金錢糾紛已經從公司離職。（圖／翻攝自X）

細川拓本月3日被警方進入住宅展開拘提，並當場在妻子面前遭逮捕。他向警方否認自己有猥褻行為，但是警方認為這是一種利用職位進行的惡劣犯罪，並正在調查其他可能的罪行。

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