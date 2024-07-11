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王陽明回鍋《角頭》演屁孩喊超爽！　「鎖脖狠掐」懷秋：我比較M　

記者蕭采薇／台北報導

《角頭》宇宙新片《角頭－大橋頭》由王陽明回鍋演出「大橋頭」第二代公子Michael，虎視眈眈想要重整角頭的新秩序。王陽明透露10年前演出首集，角色就已陣亡，他說：「這10年來每次跟監製紅哥見面，我都說好想再演，演雙胞胎也可以。」知道要推出前傳時，還驚喜地問：「真的嗎？」

▲▼王陽明(左起)、龍天翔、張懷秋出席電影《角頭－大橋頭》主預告發佈記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲（左起）王陽明、龍天翔、張懷秋出席電影《角頭－大橋頭》主預告發佈記者會。（圖／記者李毓康攝）

《角頭－大橋頭》11日舉辦主預告發佈記者會，本次由王陽明挑大樑，鄭人碩、高捷、龍天翔以及懷秋主演。王陽明笑稱雖然在電影逞兇鬥狠，但不會把情緒帶回家給老婆、女兒，「屁孩個性不能帶回家，我一下戲就切換。」

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由於角色比當年更為年輕，個性比較衝動、不成熟，王陽明笑說：「演屁孩很爽，沒想到過10年還有機會，我也希望這次能夠演得更好！」不過先前才發生黑道尋仇、槍殺的事件，震驚社會。監製「紅哥」張威縯說：「我還是要說，我們拍這個故事，就是要勸善，告訴大家歹路不通走。」

▲▼張再興(左)、高捷出席電影《角頭－大橋頭》主預告發佈記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲張再興、高捷回鍋《角頭－大橋頭》。（圖／記者李毓康攝）

張懷秋也是首度加入《角頭》大家庭，在新片《角頭－大橋頭》飾演蠍子，也是王陽明飾演的Michael身邊最親近的左右手，在片中猶如最強瘋魔誕生。片中王陽明怒勒懷秋，兩人真的來，王陽明還開玩笑表示：「他很欠揍！」懷秋坦言當下不能呼吸，但也因此很投入演出，「可能我蠻M的，被掐脖子蠻過癮的！」

▲▼張懷秋出席電影《角頭－大橋頭》主預告發佈記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲張懷秋加入《角頭－大橋頭》逞兇鬥狠。（圖／記者李毓康攝）

王陽明睽違10年再度回歸《角頭》系列，詮釋第一集的經典人物Michael。他坦言，十年來一直期待回來演出《角頭》，每年都問監製張威縯什麼時候可以回來演出，「過了十年有這個機會，我想到有很多地方可以更好，現在有這個機會一定要表現出百分之一百、百分之兩百，我自己是覺得有更成熟，我希望留下一個角色，在台灣過了二十年還會記住這個角色。」

▲▼王陽明出席電影《角頭－大橋頭》主預告發佈記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲王陽明回鍋演出《角頭－大橋頭》。（圖／記者李毓康攝）

近來男團Energy 成功回歸，日前愛紗也表示「大嘴巴」雖然彼此還有聯繫，但各自都很忙碌，要重組可能有困難，懷秋也同意此事，並說自己與薛仕凌現在比較偏向演員，「我們也許可以一起演戲，畢竟是十幾年的默契了」，並說每次看到薛仕凌領金鐘獎都很興奮，「我甚至比他還要開心」。《角頭－大橋頭》將於8月16日上映。

 

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角頭, 王陽明, 角頭－大橋頭, 懷秋

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