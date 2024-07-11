佩佩站日本老街自拍　「後方驚現詭異臉」她自我安慰：一定是面具

記者蔡宜芳／綜合報導

雙胞胎依依佩佩近日到日本旅行，不時會在社群分享旅遊心得和照片。然而，妹妹佩佩卻在其中一張自拍照中，發現後方有詭異的臉出現，提醒網友「半夜不要放大看」。

▲佩佩近日到日本旅遊。（圖／翻攝自Facebook／雙胞胎佩佩 韓式婚紗女王）

佩佩11日在社群分享一張在日本老街的自拍照，照片中，她身穿黑色低胸露肚裝，對著鏡頭笑得燦爛。不過，佩佩說：「拍完照，放大來看到後面有一個奇怪的臉。」

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▲佩佩分享在老街拍的照片。（圖／翻攝自Facebook／雙胞胎佩佩 韓式婚紗女王）

佩佩特地用錄製手機螢幕的方式，將後方的畫面放大，影片中，明顯可以看到有個身穿紅衣的人，其五官長得不太像人類。對此，佩佩表示：「如果是我以前一定會起雞皮疙瘩，但現在只會覺得，應該是有人戴了一個恐怖面具而已。」不過真相也已無從得知。

▲佩佩分享放大後的畫面。（圖／翻攝自Facebook／雙胞胎佩佩 韓式婚紗女王）

【佩佩全文】

半夜不要放大來看後面⋯⋯

拍完照，

放大來看到後面有一個奇怪的臉，

如果是我以前一定會起雞皮疙瘩

但現在只會覺得，

應該是有人帶（戴）了一個恐怖面具而已