告五人奪金曲「要送500份大麥克」　時間公佈了！

記者蔡琛儀／台北報導

告五人上個月以〈又到天黑〉奪下金曲獎年度歌曲獎，並承諾要送出500份麥當勞大麥克，對此，他們已計畫於7月13日在台北、台中、台南、高雄、宜蘭5地區發放大麥克，活動詳情屆時將另行公佈。

▲告五人。（圖／相信音樂提供）

此外，他們近日接下全新手搖茶飲品牌的全球代言，他們在剛結束一連5場的紐澳、馬來西亞巡演後，馬不停蹄地趕回來，硬擠出4小時的時間進行拍攝，且拍攝結束後，馬上又要前往新加坡開唱，團員們笑說：「行李都還沒有打開，因為馬上又要飛出去了。」

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廣告拍攝地點選在陽明山，以現代感的線條搭配生機盎然的氣息，打造出一個獨特的自然系空間。團員們在拍攝過程中，享受著清新的空氣和放鬆的氛圍，並表示這裡的環境讓他們感到非常舒適，「這裡的空氣清新，整個氛圍讓人很放鬆，我們也好久沒有這樣喝茶、聊天，感覺很棒！」

學生時期曾在陽明山附近生活過一段時間的雲安，這次舊地重遊讓他相當懷念，感慨說道：「這裡的環境變了很多，以前沒有像現在整修得這麼好，我當時也沒想過將來有一天會回到這裡拍廣告，很特別的感覺。」告五人正在進行世界巡演，並已宣布將於10月在倫敦、巴塞隆納、巴黎展開演唱會，這也將是他們首次登陸歐洲舞台。