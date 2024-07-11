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兄弟求明牌整晚睡墓地「中獎數千萬」！　發生超毛現象...哥哥突意外身亡

記者孟育民／台北報導

由主持人謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，討論「為改運、討公道毀人陰陽宅風水！當心傷人傷己禍延子孫？！」邀請資深媒體人許聖梅、民俗專家謝沅瑾、資深禮儀師洪于婷、張睿紘律師，分別從陰宅、陽宅、人為等行為，影響各自的命運，甚至因而喪命的案例。

▲▼民俗專家謝沅瑾專業分析案例。（圖／和展影視提供）

▲《震震有詞》探討為改運、討公道毀人陰陽宅風水，當心傷人傷己禍延子孫。（圖／和展影視提供）

資深禮儀師洪于婷分享女子處理父親後事，但因父親重女輕男將大部分遺產都留給女兒，弟弟僅分到一棟房跟一千萬現金，喪禮期間姐弟倆已經大吵一架，之後女子數次險遇車禍頭部也受傷，「女子一直夢到她父親，表情很哀怨而且很像沒有頭蓋骨。」

請法師協助後才知道原來是弟弟對父親的分配不滿而破壞家族墓室，取走父親頭蓋骨隨意丟棄到無主孤墓內，沒想到孤墳主人是非常兇的厲鬼，不爽弟弟埋了一個老頭近來，即使之後頭蓋骨有拿回來，但孤墳主人不願意放過弟弟，弟弟突然生病入院、還不斷抽蓄，聽說至今仍神智不清。

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除了有民俗上禁忌不要輕易觸犯外，張睿紘律師補充法律層面：「遺體是遺產一部分，為全體繼承人共同共有，若私自取走將構成竊盜跟侵佔，而親屬間的竊盜跟侵佔屬告訴乃論，有提告6個月的期限 。」

▲▼民俗專家謝沅瑾專業分析案例。（圖／和展影視提供）

▲律師張睿紘補充法律知識。（圖／和展影視提供）

謝沅瑾分享以前當兵時學長曾提及，一對兄弟為求明牌晚上都睡在墓地，之後真的中獎還曾高達千萬，數次之後兄弟倆安排野台戲表演給墓地主人欣賞，中獎數次後哥哥不經意對著墓地問：「你還想要什麼？」兄弟倆當下聽到耳邊傳來女子聲音說了句「我要你。」弟弟嚇到後隔天起不敢再去墓地，但哥哥持續去了兩三次後卻意外死亡。

▲▼民俗專家謝沅瑾專業分析案例。（圖／和展影視提供）

▲民俗專家謝沅瑾專業分析案例。（圖／和展影視提供）
 

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震震有詞, 許聖梅, 謝沅瑾, 洪于婷, 張睿紘, 謝震武

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