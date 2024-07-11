龍天翔「酒後推警」爆衝突後首現身！　向大眾致歉：我個性比較衝動

記者蕭采薇／台北報導

《角頭》宇宙新片《角頭－大橋頭》11日舉辦主預告發表會，王陽明、鄭人碩、高捷、龍天翔以及懷秋都出席。先前酒後爆出推警衝突的龍天翔，自我解嘲說：「電影上檔前我都不會再喝酒了。」他也表示：「我都七十幾了，好好一個紀錄就這樣破掉，要跟各位朋友說抱歉。」

▲（左起）王陽明、龍天翔、張懷秋出席電影《角頭－大橋頭》主預告發佈記者會。（圖／記者李毓康攝）

龍天翔日前酒醉鬧事，更與員警起衝突，龍天翔對此道歉，更說自己就像電影副標題一樣「向天借膽」。他說：「我個性比較衝動，沒有拿捏好，我都七十幾了，好好一個紀錄就這樣破掉，要跟各位朋友說抱歉」，並說雖然可能很難完全戒酒，但在電影宣傳期間會配合公司不碰酒精。

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▲龍天翔再次道歉。（圖／記者李毓康攝）



高捷日前在金曲獎喊「晚上好」，被網友質疑講大陸用語而被出征，高捷再提此事說「這就是一個問候語，就是生活語，就是下午好、大家好」，對於被網友批評，心情並不會受影響。

▲《角頭－大橋頭》高捷再次回歸。（圖／記者李毓康攝）

張再興在《角頭－大橋頭》念英文台詞「Call me」，他笑說是因為劇情需求，「我的角色是從鄉下來的，也不會說英文，但在片場一直聽到王陽明、懷秋講bullshit，當時還問他們到底是什麼意思，為什麼要一直講，後來才知道是髒話。」《角頭－大橋頭》將於8月16日上映。

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