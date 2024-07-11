楊奇煜「輕熟男新造型」曝光帥炸！　點名威廉：沒他在一直被唸

記者蔡琛儀／台北報導

楊奇煜（小煜）將於推出全新EP《漫遊者 Keep Rolling》，首波主打〈Get 2 Know Me〉是一首充滿戀愛氛圍的舞曲，但他自曝練舞練到足底筋膜炎，並笑說很想念過去同為Lollipop團員的威廉，「這次一直站C位很不習慣、都不能偷懶，練舞時就也會一直被針對，沒有威廉在旁邊墊底，老師就會一直唸我。」

▲楊奇煜（小煜）推出全新概念EP《漫遊者 Keep Rolling》。（圖／猿聲串動提供）

楊奇煜2006年以《模范棒棒堂》第1代成員身分踏入演藝圈，除了憑男團「棒棒堂」登上台北小巨蛋、香港紅磡開唱外，隨著年齡增長不斷多角發展，跨足戲劇、舞台劇與主持，各方面表現不俗，更跨領域成為沙龍品牌的共同創辦人，出道18年的他，演藝事業與副業皆有成、家庭也幸福美滿。

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問到時隔3年再推出新作的契機？他表示：「主持節目每次有歌手們來宣傳，總覺得自己嘴巴很癢、超想唱，前幾年演音樂劇是用角色在唱別人的故事，也是時候為自己唱了。」全新概念EP《漫遊者 Keep Rolling》融合FUTURE BASS、FUNK、INDIE ROCK、ELECTROPOP等多元曲風，為此他還去拜師學唱，在外型上，他也將中長髮剪成清爽短髮，搭配俐落雅痞的剪裁穿搭，更顯輕熟男的優雅，但他也說：「造型的染髮非常痛苦，要好的顏色就必須承受頭皮之痛，為保持髮色，還得每個月痛一次。」

▲▼楊奇煜新造型展現輕熟男的優雅。（圖／猿聲串動提供）

新歌〈Get 2 Know Me〉充滿戀愛甜蜜氛圍，楊奇煜透露配唱時「想著20歲的自己，吃了無敵星星的年輕態度」。現實中他和老婆結婚4年、育有2子，問到夫妻相處之道，他表示：「等小孩睡了先各自放空一小時，然候分享一天發生的事、一起追劇找共同話題，也會記得常常擁抱，肢體接觸很重要。」儘管生活再怎麼忙碌，一定抽出時間陪老婆。