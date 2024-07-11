林智妍胸前挖大洞＋背全空！一旁池昌旭費洛蒙噴發　網：眼球打結

▲林智妍、池昌旭、全道嬿（依序）主演的犯罪懸疑電影《左輪手槍》舉行了發布會，三位主演以全黑時尚造型亮相 。（圖／翻攝IG@plusm_entertainment）

記者王威智／綜合報導

由全道嬿、池昌旭、林智妍主演的犯罪懸疑電影《左輪手槍》日前舉行發布會，三位主演以全黑時尚造型亮相，一出場便吸引了所有目光，引發網友熱議，讓網友直呼「眼球打結」三位都不想錯過。

在此次發布會上，為了與劇中角色相互呼應，三位主演都以全黑造型現身。池昌旭費洛蒙噴發，身穿黑色西裝裡面看似空空的令人無限遐想，並將褲子巧妙地塞進軍靴裡，這種獨特的搭配方式使他看起來更加粗獷時尚的獨特韻味，一出場全場氣氛瞬間沸騰。

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全道嬿則選擇了一件U領上衣搭配皮窄裙的裝扮，既優雅又帥氣，同時又不失性感。今年51歲的她彷彿吃了防腐劑一般，狀態絕佳，與林智妍同框時，兩人的差距幾乎看不出來。

林智妍則選擇了一套黑色連身褲作為出場服裝，該連身褲的上半身設計極具挑逗性，中間挖了一個大洞，內搭的小可愛直接露出來。這種大挖洞的設計使林智妍的肩頸線條得以完美展現，網友們對此紛紛讚賞，「這鎖骨絕了」、「太美了吧」。