咪妃結婚3年突喊「受不了婆婆」！　親曝私下互動：我會愛死妳

記者王靖淳／綜合報導

網紅咪妃2021年宣布結婚，隔年8月迎來寶貝女兒「小恩」的出生，平時除了會在社群記錄生活之外，也不吝嗇與粉絲分享親子日常。今（10）日她就上傳一段影片分享與婆婆私下的互動，除了表示自己很受不了對方之外，同時也笑說：「如果妳再這樣的話，我會愛死妳！」

▲咪妃會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／咪妃Julia）

咪妃在影片一開始先是直言：「我真的很受不了我婆婆耶！」接著她進一步解釋，很多婆婆都會跟自己的媳婦說，將來會將對方視為女兒，後來她也親自印證這句話說的是真的。咪妃分享多個與婆婆互動的場景，例如有次婆婆看到她在洗碗，便時對她說：「妳在這裡幹嘛，不是說妳不用洗碗嗎？」甚至還提醒她：「妳來我們家，就是去看電視、吃水果。」

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▲咪妃拍片分享與婆婆的私下互動。（圖／翻攝自Facebook／咪妃Julia）



咪妃提到，當她和丈夫日前決定入住月子中心時，婆婆甚至主動表示贊助，讓她感到非常感動。婆婆也關心她哺乳的辛苦，建議改用配方奶，「不要再餵母奶了，我每次看妳這樣很累，很心疼耶！現在配方奶都做得很好。」為此，咪妃在文末以幽默的語氣表達對婆婆的感謝：「我的婆婆，如果妳再這樣的話，我會愛死妳！」