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川普當選台灣就能躲過中共威脅？　陳文茜邀占星專家泄天機

記者葉文正／台北報導

剛從義大利度假返台的陳文茜馬不停蹄的重返工作崗位，不過她卻說其實她的心都留在了佛羅倫斯，陳文茜回憶這趟旅程印象最深刻之一就是美麗的水都威尼斯，陳文茜說:「威尼斯一天天下沈，我好佩服仍然居住當地人民的毅力。一樓泛著綠色的水，好像大地的淚，牆外水漬早已毀損至二樓，居民每日穿著大雨鞋出門，他們是地球第一批看著自己輝煌家園死去的人。」

▲陳文茜(左)義大利返台後立即開始工作錄影。（圖／節目提供）

▲陳文茜(左)義大利返台後立即開始工作錄影。（圖／節目提供）

先前因為肺腺癌加上疫情，已經七年沒有出國充電的陳文茜，其實在國外也心繫國際情勢特別是美國大選，返台後第一個工作就是邀請傳記作家同時研究占星學十多年的好友林靜宜再次受邀上《茜問》利用星相學來觀察美國大選。

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▲陳文茜(左)義大利返台後立即開始工作錄影。（圖／節目提供）

▲陳文茜氣色很好。（圖／節目提供）

陳文茜表示其實自己到今年已經換支持川普當選了，她說: 「因為川普對打仗沒有興趣，所以台灣台海危機就over，他就覺得反正Money Money，錢給我，我才不去管別人的事，美國不要花錢在別人身上，他就是個商人，把美國當一家公司。」陳文茜更鐵口直斷即使在美國的各種輿論之下，拜登絕對不會退選。

透過節目可以感受到陳文茜相較去年病懨懨的狀態明顯精神許多，陳文茜的好友林靜宜也透露陳文茜旅行回來後明顯感受到她身體狀況變好。當時陳文茜決定去義大利旅行，也全因聽林靜宜保證，2024健康沒問題，才踏上旅途，文茜還跟林靜宜打趣，如果再生病，就要找她負責。而談到健康問題，陳文茜也追問林靜宜按照星盤分析加上美國現在輿論壓力，拜登是否能選到最後，林靜宜說: :「健康絕對是這位現任總統這兩年最大的難題。」

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